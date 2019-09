Tim Thoelke plaudert aus dem Nähkästchen

Zwenkau

Tim Thoelke am Donnerstag im Kulturkino Zwenkau – bei einem Talk mit vertauschten Rollen. Auf Einladung des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) Leipzig stellte sich der Moderator, Musiker und DJ, der normalerweise mit dem Mikrofon selbst das Heft in der Hand hält, geduldig allen Fragen, die Rechtsanwalt Klaus F. Delwig und Frank Bornemann, Geschäftsführer der Vollack GmbH & Co KG, ihm stellten. „Das Kulturkino haben wir als Veranstaltungsort ausgewählt, weil es wirklich wunderschön ist und in der ganzen Region noch bekannter werden sollte“, sagte Constanze Weiß, die Beauftragte des BVMW für den Landkreis Leipzig. „In lockerer Atmosphäre hat Tim Thoelkeso manche Anekdote aus seinem Leben erzählt und seinen Weg von der Punkband ,Devils in Shorts‘ bis zum Stadionsprecher von RB Leipzig beschrieben“, berichtete sie.

Der größte Wunsch

Thoelke plauderte aus dem Nähkästchen. So bereitet er sich für seine Auftritte auf dem regelmäßig vor den Spielen frisch gewässerten Rasen besonders vor, denn während die Spieler mit ihren Stollen Halt finden, möchte er mit seinen glatten Sohlen nicht vor laufenden Kameras ins Straucheln geraten. Er erzählte auch, dass er mit Spielern, die einen ungewöhnlichen Namen tragen, und den Fans gemeinsam zusammensitze, um sich auf eine Aussprache zu einigen, die man im Stadion auch singen kann. Und er verriet einen seiner größten Wünsche: Thoelke möchte bei einem Europa-League- oder – noch besser – Champions-League-Finale seiner Mannschaft als Stadionsprecher mit dabei sein.

„Superbulle“ in 3 D

Als Dankeschön für seinem Auftritt überreichte ihm Matthias Meltke von der Designgroup Professional aus Böhlen das RB-Maskottchen Bullials etwa 30 Zentimeter große 3 D-Figur mit der Aufschrift „Superbulle Tim“. Danach nahm sich Thoelke noch viel Zeit für persönliche Gespräche – und schrieb mit Engelsgeduld Autogramme.

Von Gislinde Redepenning