Traumatisierte Jugendliche in Villa Oberholz: Betreuer sorgen für freundliches Zuhause

Grosspösna

Die Villa Oberholz liegt naturnah und etwas abseits vom Großpösnaer Ortskern. In dem Haus der Heimverbund Leipziger Land gGmbH, einer Tochter der Diakonie, finden junge Menschen Ruhe und ein freundliches Zuhause. Doch firmiert es nun nicht mehr als allgemeine Einrichtung der stationären Jugendhilfe, in der bis zu zehn Jugendliche, teils in Doppelzimmern, untergebracht waren. Vielmehr ist die Villa jetzt eine traumapädagogische Einrichtung für sieben Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren, die besonders schwere Situationen durchstehen mussten und müssen.

„Einige erfuhren sexuellen Missbrauch oder häusliche Gewalt. Andere wurden schon drogenabhängig geboren, haben psychische Probleme, Selbstaggression oder suizidale Gedanken“, beschreibt Anke Popp Beispiele für den „schweren seelischen Rucksack“, den diese junge Menschen mit sich herumtragen. Die 40-Jährige ist die pädagogische Leiterin und gibt mit ihrem zehnköpfigen Team alles, eine vertrauensvolle Beziehungen zu den psychisch oder körperlich angeschlagenen Jugendlichen aufzubauen.

Familiäres Wohnumfeld

Um diesen Betroffenen besser helfen zu können, wurde die Betreuung in der Villa Oberholz nun speziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtet. Zunächst wurde die Zahl der Bewohner auf sieben reduziert, sodass jeder der jungen Menschen ein eigenes Zimmer und Rückzugsgebiet hat. Gleichzeitig sind mehr Mitarbeiter für die Betreuung eingeteilt. „Wir schaffen den Jugendlichen ein sehr familiäres Wohnumfeld und können sie jetzt viel individueller und gezielter fördern, unterstützen und begleiten“, erläutert Popp. Dafür sei sie auch dem Jugendamt des Landkreises Leipzig sehr dankbar, das die Neuausrichtung der Villa mitträgt und unterstützt.

Klare Alltagsstruktur ist wichtig

Man könne zwar nicht ungeschehen machen, was passiert ist, sagt Popp, aber den Jugendlichen bei der Bewältigung des Erlebten helfen und sie stärker machen, damit sie später im Arbeitsleben und in der eigenen Familie bestehen können. Die Villa ist an hausinternen psychologischen Fachdienst angebunden und hält engen Kontakt zu Kliniken und Psychotherapeuten. Der Umgang mit den Jugendlichen in der Wohngruppe sei liebevoll, aber auch klar. „Sie kommen teils emotional verwahrlost hierher, brauchen klare Ansagen und eine klare Alltagsstruktur. Wenn jemand zum Beispiel ausrastet, wird er von uns durch diese Krise begleitet. Wir halten diese Jugendlichen und halten sie aus, das gehört dazu“, erklärt die gelernte Sozialpädagogin.

Popp : „Tolle Kinder und Jugendliche“

Wichtig sei, dass es nach Streit und Stress auch wieder Versöhnung gebe, das müssten manche auch erst lernen, berichtet Popp von dieser Beziehungsarbeit und bricht zugleich eine Lanze für ihre Bewohner: „Es sind tolle Kinder und Jugendliche. Es gibt auch viele schöne Tage. Sie haben Humor und wir haben Spaß miteinander. Das hier ist ihr zweites Zuhause wie in einer Familie, 365 Tage im Jahr.“

Bei aller Freude über das neue Projekt steht das Team noch vor einer ganz anderen Herausforderung: „Wir suchen dringend noch Erzieher, Sozialpädagogen und einen Psychologen, die jungen Menschen Halt, Orientierung und Sicherheit geben können“, sagt Popp.

Kontakt per E-Mail unter der Adresse: anke.popp@heimverbund.de

Von Olaf Barth