UWV will Rettungsleitstelle im Landkreis Leipzig zurück

Landkreis Leipzig

Es sollte alles einfacher und günstiger werden, doch es kam anders: Die Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) entwickelt sich aus Sicht ihrer Kritiker immer mehr zum Kostenfresser. Zu den schärfsten Zweiflern an dieser Entwicklung zählt die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) im Kreistag. Deren stellvertretender Vorsitzender, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), unternimmt jetzt gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen und mit Unterstützung weiterer Parteien einen Vorstoß: „Wir wollen prüfen lassen, ob der Landkreis Leipzig eine eigene Leitstelle installieren kann.“ Dazu habe die UWV einen Antrag eingebracht, der im Kreistag beraten werden soll. „Die Kreisverwaltung wird beauftragt, gutachterlich bewerten zu lassen, welche Kosten mit dem Aufbau einer eigenen Leitstelle für den Landkreis Leipzig in Investition und Betriebskosten verbunden sind“, heißt es darin. Um die „zuverlässigen und hochwertigen Leistungen der im Landkreis tätigen Rettungsdienste weiter und besser unterstützen zu können“, seien die Potenziale einer eigenen Leitstelle besonders zu bewerten.

Zur Galerie Die IRLS Leipzig ist ein Hochsicherheitstrakt und gehört zu den modernsten in Sachsen.

Petition sächsischer Notärzte

Mit einer Petition hatten sich im Vorjahr bereits nordsächsische Notärzte an den Landtag gewandt. „Aufgrund massiver Beschwerden und Kritiken aus der Bevölkerung, von den Notärzten und dem Personal des Rettungsdienstes bestehen erhebliche Zweifel an der Effizienz des Zentralen Leitstellensystems in Sachsen, insbesondere der IRLS Leipzig“, hatten die Notärzte protestiert. Auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern würden die Problematik mit zentralen Leitsystemen bestätigen, lautete die Kritik aus Nordsachsen.

Lesen Sie auch zum Thema Was steckt hinter der Kritik an der Funktionsfähigkeit der Integrierten Rettungsleitstelle?

Bei der UWV erinnert man sich noch bestens der Versprechen, mit denen die Installation der zentralen Leitstelle in Leipzig einherging. „Die Zentralisierung wurde mit stärkerer Effizienz begründet. Auch die fehlende Ortskenntnis stellte für das Innenministerium in Dresden damals kein Hindernis dar“, so die UWV. Nunmehr jedoch sei festzustellen, dass die Argumente, mit welchen das Innenministerium im Jahr 2007 die Zentralisierung der Leitstellen begründete, nicht eingetreten sind“, heißt es im UWV-Antrag weiter. Zwar sei der Landkreis laut Gesetz Aufgabenträger der IRLS, habe jedoch auf deren Betrieb und innere Organisation keinerlei Einfluss. Diese liege allein bei der Stadt Leipzig als Betreiber. „Mithin“, schlussfolgert die UWV, „hat der Landkreis Leipzig auf die Arbeitsorganisation, die Stellenbemessung und -entwicklung und in der Folge auf die Kosten keinen Einfluss.“

Unterstützung von Landrat Graichen

Landrat Henry Graichen ( CDU) unterstützt den Vorstoß ebenfalls. „Reichten früher in den beiden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig rund 60 Vollzeitstellen für Disposition und Administration aus, weist der Stellenplan der IRLS für das Jahr 2018 inzwischen 92 Stellen aus“, rechnet der Kreischef vor. „Und ein weiterer nicht nachvollziehbarer Stellenaufwuchs auf 110 Stellen ist geplant“, so der Landrat am Montag. Allein für den Landkreis Leipzig, so Graichen, würde das ab 2020 Betriebskostenzuschüsse an die IRLS von rund 1,5 Millionen Euro bedeuten. Zum Vergleich: „Im Jahr 2016 kostete uns der Betrieb der Leitstelle in Grimma lediglich 850 000 Euro. Das kommt nahezu einer Verdopplung der Kosten gleich, und das“, urteilt Graichen, „kann nicht Sinn der Reform gewesen sein.“

Antrag kommt im Frühjahr in den Kreistag

Der Antrag kommt derweil noch nicht am 11. Dezember in den Kreistag, sondern erst im März 2020. „Die entsprechende Mehrheit vorausgesetzt, würde das einen Prüfauftrag an die Verwaltung bedeuten, die rechtlichen Voraussetzungen und die Kosten einer eigenen Leitstelle zu untersuchen“, betont Graichen. „Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.“

Unterstützung zeichnet sich ab „Grundsätzlich geht der Antrag der UWV aus meiner Sicht in die richtige Richtung“, erklärt Maik Kunze. Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. „Wenn Strukturen sich nicht bewähren, welches hier unterstellt werden darf, und sich Kosten unverhältnismäßig erhöhen, muss es möglich sein umzusteuern. Dies gilt es jetzt möglichst fraktionsübergreifend abzustimmen und auf den Weg zu bringen“, so der Groitzscher Stadtchef. Auch die SPD hat sich bereits mit der Thematik auseinandergesetzt. „Das Wichtigste ist, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit die Einhaltung der gesetzlichen Rettungsfrist sichergestellt wird. Für uns wäre es wichtig, dass sich alle Träger der IRLS äußern, damit wir uns ein umfassendes Meinungsbild machen können“, so Karsten Schütze, Chef der SPD-Fraktion. „Aus meiner Sicht ist hier zunächst dringend die Stadt Leipzig anzuhören. Die Ursachen der Probleme und Lösungsmöglichkeiten zur Einhaltung der Rettungsfristen wie Personal und Technik sind genauer zu analysieren“, meint der Markkleeberger. Noch im Entscheidungsprozess befinden sich Bündnis 90/Grüne. Deren Fraktionschef Tommy Penk erinnert an die Ausgangssituation: „Ursprünglich bestanden 22 Notrufzentralen in Sachsen. Nach Umsetzung der neuen Struktur verbleiben, außer in Leipzig, noch Leitstellen in Chemnitz, Dresden, Hoyerswerda und Zwickau. Die von den Beteiligten erwarteten Einsparungen sind so nicht eingetreten. Zudem stellen die fehlenden Orts- und Strukturkenntnisse ein Problem dar“, so Penk. Fraglich ist aus seiner Sicht, ob der Landkreis Leipzig die mit der Stadt Leipzig und Nordsachsen dazu getroffene Vereinbarung aufkündigen kann und welche weiteren landesrechtlichen Aspekte dem gegenüberstehen. „Auch die Frage der Kosten muss diskutiert werden. Daher werden wir uns erst zur nächsten Fraktionssitzung ein abschließendes Urteil über den Antrag der UWV bilden können.“ Die AfD werde den Antrag „wahrscheinlich unterstützen“, so deren Fraktionschef Bodo Walther. Die Fraktion berate dazu in dieser Woche.

Wann sollte man die 112 rufen – wann nicht? Es gibt klare Fälle in denen man den Notruf 112 wählen muss: Unfälle, Brände und akute bis lebensbedrohlichen Notfallsituationen. Beispiele hierfür sind schwere Verletzungen, Schockzustände, Atemnot oder Bewusstlosigkeit. Besonders bei Anzeichen für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wie plötzliche Schmerzen in der Brust sowie spontane Sprach- oder Sehstörungen, sollte sofort unter der 112 der Rettungsdienst alarmiert werden. Sollte ärztliche Hilfe dringend benötigt werden, aber sich die betreffende Person nicht in Lebensgefahr befinden, kann außerhalb der Sprechzeiten über die bundesweit einheitliche Nummer 116 117 der ärztliche Bereitschaftsdienst erreicht werden. Dies ist beispielsweise bei Brechdurchfall, grippalen Infekten oder Infektionskrankheiten der Fall. Wichtig ist, dass Rettungswagen nicht als Taxi missbraucht werden dürfen. Sind diese mit Fällen beschäftigt, die keine Notfälle sind, fehlt dieses Rettungsmittel unter Umständen an anderer Stelle, wo Leben in Gefahr ist. Missbräuchlicher Gebrauch der Notrufnummern ist strafbar und wird mit Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug bis zu einem Jahr bestraft. (StGB §145).

Von Simone Prenzel