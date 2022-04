Markkleeberg

Es sind nur 14 Worte, noch dazu in einer WhatsApp-Mitteilung, wie sie täglich millionenfach versendet werden. Trotzdem wird diese Nachricht einen festen Platz in der Chronik der Rudolf-Hildebrandt-Schule (RHS) erhalten.

„Liebe Silvana, habt Ihr toll gemacht, Video ist genehmigt. Gerne! Best greetz, Udo Lindenberg“, schreibt der Frontmann des legendären Panik-Orchesters höchstpersönlich an das Markkleeberger Gymnasium. Damit reagierte der Rockmusiker auf eine Anfrage der RHS, mit der die Schule eigentlich nur ein Projekt des Chores urheberrechtlich absichern wollte.

Ein zeitlos bewegendes Lied

„Wir hätten nie gedacht, dass er persönlich darauf antworten würde“, freut sich Schulleiterin Constanze Ambrosch. In ihrer schriftlichen Anfrage, ob der Schulchor Lindenbergs Lied „Wozu sind Kriege da“ für eine Videoproduktion interpretieren dürfe, hatte Musiklehrerin Silvana Otto-Frömberg auch ihre Handy-Nummer angegeben. Der Sänger nutzte diesen unkomplizierten Weg der Konversation und antwortete gleich per WhatsApp. Mit Lindenbergs Segen konnte der eindrucksvolle Clip nun veröffentlicht werden und sorgt seither im Internet für bewegende Emotionen zwischen Gänsehaut-Momenten und nachdenklicher Betroffenheit.

Entstanden sei die Idee gleich nach den Winterferien, sagt Constanze Ambrosch und betont: „Der Krieg in der Ukraine ist unter den Schülern täglich ein großes Thema, das auch im Unterricht diskutiert wird.“ Da es sich bei der RHS um ein Gymnasium mit musischer Vertiefung handelt, liege natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema in der Musik nahe. Dabei habe sich das Lied von Udo Lindenberg angeboten und als die Schüler darüber diskutierten, sei die Idee zur Produktion des Videos entstanden. „Ich kenne das Lied aus meiner eigenen Jugendzeit und dass es junge Menschen noch heute so sehr anspricht, hat mich tief bewegt“, gibt Ambrosch zu.

Berührend vom ersten Takt bis zum Abspann

Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler sei so groß gewesen, dass mit der Umsetzung der Idee sofort begonnen wurde. „Schon ab 3. März wurde geprobt“, sagt Musiklehrer Andreas Gischke, der den Schulchor, bestehend aus rund 30 Jugendlichen der Klassen 5a und 6a, am Keyboard begleitet hat. In der Zwischenzeit habe Tim Stoepel aus Klasse 12 den Dreh in der Aula organisiert, den sein Klassenkamerad Oliver Witkowski wenige Tage später im Kasten hatte. „Anschließend ging das Material zu Finn Beyer aus der 11. Klasse, der das Video geschnitten und fertiggestellt hat“, erläutert Constanze Ambrosch.

Was nach Eintreffen der Zusage von Udo Lindenberg schließlich auf der Homepage der RHS online gestellt wurde, ist eine ebenso überzeugende wie tief emotionale Mahnung an die Vernunft der Menschen und vor allem der agierenden Politiker. Untermalt mit realen Szenen aus den ukrainischen Kriegsgebieten, haben die jungen Gymnasiasten ihre Gedanken und Sorgen in 4:39 Minuten so fesselnd auf den Punkt gebracht, dass sogar der lesenswerte Abspann zum Teil eines überzeugenden Appells für den Frieden wurde.

Udos Lied: Ein schicksalhafter Begleiter

Für einen Akteur auf dem Video scheint das Lied von Udo Lindenberg indes eine Art schicksalhafter Begleiter zu sein. Musiklehrer Andreas Gischke, der Mann am Keyboard, hatte das Stück schon einmal mit einem Schulchor vorgetragen. „Das war im September 1989, als wir vor der SED-Bezirksleitung einen Kulturbeitrag darbieten sollten“, erinnert er sich. Gischke hatte dazu das Lied „Wozu sind Kriege da“ ausgewählt und deshalb mit ernsten Konsequenzen der überraschten Genossen gerechnet. „Aber nichts ist passiert“, staunt er noch heute.

Weil Udo Lindenberg bei seinen Besuchen in Leipzig oft im Hotel Fürstenhof absteigt und Gischke dort nebenbei als Bar-Pianist tätig ist, habe er den Panik-Rocker später auch öfter mal persönlich getroffen. „Vor etwa drei Jahren hatte ich ihn mal auf die ungebrochene Aktualität des Liedes angesprochen“, erinnert sich Gischke. „Er hat geantwortet, dass er das eigentlich traurig finde, weil das ein Zeichen dafür sei, dass die Menschen seit der Entstehung des Liedes im Jahr 1981 offenbar nichts dazugelernt haben.“

Von Rainer Küster