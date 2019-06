Grosspösna

Beim 21. Störmthaler Sport- und Seefest gehörten die Ausfahrt der Lanz Bulldogs und das Oldtimertreffen auch mit zahlreichen alten Motorrädern zu den Höhepunkten. Über 1000 Besucher vergnügten sich auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr, des LSV 1903 Störmthal und des Laufvereins des Ortes am Sonnabend und Sonntag im Großpösnaer Ortsteil.

Im Kuchenzelt der Kameraden gab es wieder reichlich Köstlichkeiten. Die Kalorien konnten dann bei diversen Spielen oder bei interessanten Führungen durch das Schloss Störmthal gleich wieder verbraucht werden. „Auch unser Kuhbingo ist wieder gut angekommen, alle 200 Felder in dem zehn mal 20 Meter großem Areal wurden verkauft“, sagte Mit-Organisator Jörg Hendel vom LSV. In dem Quadrat wurde dann 30 Minuten lang eine Kuh spazieren geführt, bis sie einen Fladen absetzte. Das Feld, auf dem er landete, brachte einer Lieberwolkwitzerin 100 Euro ein. Heike Wiedling kommt jedes Jahr zum Seefest, und das wird auch so bleiben, sagte sie erfreut.

Von -art