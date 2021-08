Überraschungen bei Sanierung von Markkleeberger Schule

Markkleeberg

Hoppla, was ist denn das? Rund fünf Generationen von Schülerinnen und Schüler mögen seit der Fertigstellung der Grundschule Markkleeberg-Ost im Jahr 1904 schon durch das historische Portal in der Rilkestraße gegangen sein. Erst jetzt, im Rahmen der Fassadensanierung des Gebäudes, ist den mit der Restaurierung beauftragten Handwerkern aufgefallen, dass es sich gar nicht, wie immer angenommen, um Sandstein handelt. Zwar hatte diese kuriose Erkenntnis keinerlei Auswirkungen auf den Fortgang der Arbeiten, aber für Wolfram Lotze, Geschäftsführer des gleichnamigen Natursteinbetriebes, war es wieder einmal der Beweis, dass man bei Sanierungsmaßnahmen niemals vor Überraschungen sicher sein kann. „Es ist Tuff aus der Eifel“, hat der Fachmann erstaunt festgestellt, als sich sein Team an die Rekonstruktion der Bildhauerarbeiten machen wollte.

Freihändig und ohne Vorlage

Zu beiden Seiten des Portals befinden sich plastische Darstellungen je eines Jungen- und eines Mädchenkopfes, die über einem Buch thronen. Im Laufe von knapp 120 Jahren waren sie teilweise stark verwittert. „Jetzt mussten die Fehlstellen ergänzt werden – und zwar mit spezifisch abgestimmtem Restauriermörtel“, erläutert Fachmann Lotze. Bei der Analyse des Bestandsmaterials sei man dann auf Tuffgestein gestoßen.

Aber das war nicht das einzige Problem. „Wir haben leider keine Fotos oder Zeichnungen vom ursprünglichen Aussehen der Darstellungen gefunden“, sagt Anett Engler, Projektbetreuerin im Markkleeberger Amt für Gebäude und Liegenschaften. „Wie die Gesichtszüge früher aussahen und welchen Ausdruck sie hatten, können wir nur ahnen.“ Aber auch hier hatte Lotze eine Lösung, diesmal in Form eines erfahrenen Mitarbeiters.

Schönheitschirurgie mit Kelle und Mörtel

Daniel Freyer ist der Mann, der die Fehlstellen nicht nur fachgerecht anmodellieren kann, sondern auch die Geduld hat, sich dem Ergebnis künstlerisch anzunähern. „Die Augenpartie des Knaben hat er dreimal angefertigt, bis er mit dem Resultat zufrieden war“, berichtet der Chef, der schon bald darauf die nächste Überraschung entdeckte. „Im Zuge der Restaurierung des Wappenreliefs über dem Eingang haben wir Reste eines einstigen Federschmucks entdeckt, den bislang ebenfalls niemand auf dem Schirm hatte. Aber auch das kriegen wir noch hin“, ist Lotze zuversichtlich.

Während der Restaurierungsarbeiten tauchten plötzlich Indizien auf, dass dieses Wappenrelief ursprünglich von einem steinernen Federschmuck geziert war. Ein Fall für Daniel Freyer. Quelle: Andre Kempner

Das Portal ist der kleinere Teil der umfassenden Sanierungsarbeiten an dem Schulgebäude. Die gesamte Fassade wird gegenwärtig instand gesetzt. Alte Klinkersteine im heute eher unüblichen Reichsformat müssen repariert oder ausgetauscht und verfugt werden, die Fenstersimse sind zu restaurieren, Putzspiegel an der Fassade zu erneuern. Rund 250 000 Euro hat die Stadt Markkleeberg für das Vorhaben eingeplant, das im Oktober abgeschlossen werden soll.

Von Rainer Küster