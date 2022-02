Leipziger Umland

Die Entwicklung der Geburtenzahlen im Leipziger Umland verhielt sich 2021 im Rahmen des allgemeinen Trends. Das ergab eine Umfrage der LVZ bei den Einwohnermelde- und Standesämtern in Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau und Großpösna. Demnach wurden in diesen Städten und Gemeinden im vergangenen Jahr insgesamt 859 Neugeborene begrüßt. Mit 446 männlichen Babys lagen zwar auch diesmal die Jungen wieder vorn, allerdings ist das Verhältnis angesichts 413 weiblicher Neugeborener im Schnitt deutlich ausgeglichener. In Taucha und Zwenkau erblickten sogar mehr Mädchen als Jungen das Licht der Welt.

Ähnlich wie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) ist ein „Corona-Effekt“ in der Geburtenstatistik auch im Umland ausgeblieben. Professor Holger Stepan, Leiter der Geburtsmedizin am UKL, erklärte bereits im Januar: „Weder gab es einen Baby-Boom noch weniger Entbindungen.“ Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fiel lediglich der Monat März deutschlandweit aus dem Rahmen. Mit 65.903 Entbindungen handelte es sich demnach um die höchste Geburtenzahl seit 20 Jahren. Mehr als 65.000 Neugeborene habe es zuletzt im März 1998 gegeben.

Eine Fortsetzung fand im Leipziger Umland auch der Trend bei den Vornamen. Die einst beliebten Doppelnamen scheinen völlig aus der Mode gekommen, stattdessen werden die Hitlisten des Jahres 2021 zwischen Markkleeberg und Schkeuditz von kurzen, meist ein- oder zweisilbigen Namen dominiert. Allerdings sind in den Geburtenregistern keine eindeutigen Favoriten mehr auszumachen. Das Spektrum ist deutlich breiter geworden. Und so sehen die Daten in den einzelnen Kommunen aus:

Markkleeberg: Insgesamt wurden in der Großen Kreisstadt 175 Geburten registriert, davon 93 männliche und 82 weibliche Babys. Bei den Mädchen dominieren die Vornamen Charlotte und Mia, bei den Jungen befinden sich Leon und Finn unter den Favoriten.

Markranstädt: Der Tradition folgend, können in Markranstädt demnächst 130 neue Jahrgangsbäumchen gepflanzt werden. Auf den entsprechenden Schildern wird man die Namen Mia und Lina sowie Paul, Pepe und Jakob am häufigsten lesen können. Allerdings wurden in der Stadt am See auch so ungewöhnliche und seltene Vornamen wie Mavie Josefine, Elio oder Moses in die Geburtsurkunden eingetragen.

Schkeuditz: Unter den 367 Schkeuditzer Babys befinden sich auch Kinder, deren Eltern nicht in der Stadt wohnhaft sind. Wie Rathaussprecher Helge Fischer mitteilte, wurden alle Geburten in Schkeuditz einschließlich der Helios-Klinik „und damit auch auswärtige“ gezählt. Bei den 177 Mädchen werde die Liste der am häufigsten vergebenen Vornamen von Emma, Lotta und Mia angeführt, unter den 190 Jungen dominieren unter anderem Oskar und Finn.

Taucha: Mit 101 Geburten war der Zuwachs im Jahr 2021 auch in der Parthestadt dreistellig, allerdings war dort das Verhältnis der Geschlechter auffällig. Insgesamt erblickten 54 und damit mehr Mädchen das Licht der Welt, dagegen gab es nur 47 Geburten männlicher Kinder. Angaben zu den vergebenen Vornamen waren in Taucha allerdings nicht erhältlich.

Zwenkau: Für die 59 Neugeborenen, davon 30 Mädchen und 29 Jungen, haben sich die Zwenkauer Eltern 55 verschiedene Vornamen ausgedacht. Lediglich Emma und Johanna bei den weiblichen und Milan sowie Theo bei den männlichen Babys kamen doppelt vor.

Großpösna: Hier zeigten sich die Eltern der 27 Neugeborenen besonders kreativ. Lediglich der Vorname Charlotte sei bei den 13 weiblichen Neuankömmlingen zweimal vergeben worden, teilte das Hauptamt der Gemeinde mit. Alle anderen 25 Namen, darunter auch die der 14 Jungen, kamen demnach jeweils nur einmal vor.

Von Rainer Küster