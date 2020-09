Umweltforscherin weiht Großpösnaer in ihr Herzensprojekt ein

Großpösna

Mitreden und mitmachen: Die Bürgerbeteiligung über die Zukunft der Magdeborner Halbinsel ging am Sonnabend in die zweite Runde: Erstmals trafen sich Großpösnaer zur Ortsbegehung direkt auf der Halbinsel.

Im strömenden Regen ließen sich mehr als 50 Großpösnaer bei einer Vorort-Begehung die Pläne für die Magdeborner Halbinsel erläutern. Quelle: Christian Modla

Farbenfrohe Regenschirmparade: Gut beschirmt starteten die Teilnehmer am Besucherparkplatz nahe der Hafenstraße. Mit dabei: 51 engagierte Bürger aus allen Ortsteilen von Großpösna. Gekommen waren auch Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos), Hauptamtsleiter Daniel Strobel sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte. Ebenfalls vertreten: Verantwortliche der Leipziger Akademie für Lokale Demokratie, die den Beteiligungsprozess seit zwei Jahren als Partner begleitet. Über die künftige Gestaltung der Magdeborner Halbinsel lief bereits eine breit angelegte Umfrage. „Ihre Ergebnisse zur Zukunft der Fläche sind für uns richtungsgebend für weitere Planungen“, sagte Bürgermeisterin Lantzsch. „Deshalb freue ich mich riesig, dass heute so viele Interessierte gekommen sind“, so die Ortschefin und erinnerte an historischer Stelle an das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist: An das mehr als 1000 Jahr alte Dorf Magdeborn, das 1978 dem Tagebau Espenhain weichen musste, um Braunkohle zu fördern.

Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch freut sich über das große Interesse am Bürgerbeteiligungsprozess. Quelle: Christian Modla

Kleinste Gemeinde, zweitgrößter See im Neuseenland

„Dort“, zeigte sie in Richtung einer alten Eiche, „standen Häuser des Dörfchens Gruna. Die Halbinsel Magdeborn war zugebaut mit Hallen für Maschinen, davon sei vieles verschwunden.“ Und wo früher Bagger buddelten, sei der Störmthaler See entstanden, der 2014 von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) als Badegewässer freigegeben wurde. „Wir sind die kleinste Gemeinde mit dem zweitgrößten See im Leipziger Neuseenland. Doch nur die Fläche der Magdeburger Halbinsel gehöre größtenteils der Kommune. Damit gebe es 64 Hektar Gestaltungsspielraum auf dem Areal. „Wir sind Ansprechpartner für Investoren.“ Vor fünf Monaten war bekannt geworden, dass das Leipziger Helmholtz-Umweltforschungszentrums (UfZ) hier die Gründung eines einzigartigen Zentrums plant, welches die Folgen eines Klimawandels erforscht und innovative Lösungen zur Anpassung entwickelt (die LVZ berichtete). „Diese Absichtserklärung des UfZ hat der Gemeinderat Großpösna einstimmig beschlossen“, so Lantzsch.

Teilnehmer der Vorort-Begehung schauen sich ein Luftbild der Magdeborner Halbinsel an. Quelle: Christian Modla

UfZ lant zweistöckigen Bau mit Holz, Glas und viel Grün

Rede und Antwort stand nun am Sonnabend während der Ortsbegehung Annemarie Müller vom UfZ. „Müssen Flächen versiegelt werden?“, wollte ein Bürger wissen. Die Größe des Zentrums bewegte andere. „Öffne es sich auch für Laien?“, interessierte gleich mehrere Großpösnaer. „Geplant ist eine naturnahe Gestaltung“, so die promovierte Geografin. „Das künftige Zentrum werde kein großer Klotz, kein massiver Bau sein, der die Halbinsel dominiert. Wir planen ökologisch und stellen uns einen zweistöckigen Bau mit Holz, Glas und viel Grün vor.“

„Riesenchance für Großpösna und die Region“

Um hochkarätige Wissenschaftler an diesen Ort zu holen, sollte eine gute Erreichbarkeit natürlich gewährleistet sein. Gleichzeitig wolle man Start Ups Möglichkeiten bieten, innovative Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln. „Ja“, so die Wissenschaftlerin, „es soll einen Transfer geben. Der künftige Forschungscampus werde auch öffentlich zugänglich sein. Wir planen Gemeinschaftsräume, Veranstaltungen, die zu Vorträgen einladen und Wissen anschaulich vermitteln. Projekte und Bildungsangebote solle es auch für Kinder geben. Das Zentrum könne einzigartig auf der Welt werden und sei eine Riesenchance für Großpösna und die Region“, so die Forscherin über ihr Herzensprojekt.

Blick über die Magdeborner Halbinsel. Quelle: Christian Modla

Auf dem Wunschzettel: Wellnesshotel und Golfplatz

Weitere Stationen der Ortsbegehung waren Angebote, die es auf der Magdeborner Halbinsel schon gibt: die Erlebnisparcours, das Vineta-Bistro am Dispatcherturm Gruna oder das Lagovida-Ferienressort. Anschließend lud Hauptamtsleiter Daniel Strobel zum Workshop ins Rathaus. Was sich Großpösnaer noch wünschen? Ein Wellnesshotel, einen Golfplatz , sanften Tourismus, der die Natur schütze, auch, dass alles erhalten bleibt, wie es ist… Kinder möchten einen Ort, wo sie sich mit Freunden treffen, Tieren begegnen, Zirkus spielen, Sport treiben… „Wir freuen uns über die positive Grundstimmung“, so Daniel Strobel. „Eine Zukunftswerkstatt wird es am 10. Oktober im Großpösaner Rathaus geben.“

