Leipzig

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag ein Kabel an einem Funkmast der Deutschen Bahn in Markkleeberg in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen gegen 3 Uhr im Bereich des Equipagenwegs. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Der Bahnverkehr musste nur kurzzeitig unterbrochen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht benannt werden.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt, daher werde in alle Richtungen ermittelt, heißt es. Auch eine politische Motivation könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) im Landeskriminalamt Sachsen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Behörden bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung

Die Behörden bitten zur Aufklärung der Straftat die Bevölkerung um Mithilfe. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht des 28. April gegen 3 Uhr in der Nähe des Brandorts verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen getätigt haben. Auch Wahrnehmungen im Internet oder in den sozialen Medien, insbesondere auch im Nachgang der Tat, könnten die Ermittlungen unterstützen, heißt es.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Sachsen, Neuländer Straße 60 in 01129 Dresden, Tel. 0800 855 2055 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von LVZ/lg