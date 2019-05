Zwenkau

Jahrzehnte waren Kurkliniken auf Muttis mit Kind eingerichtet. Doch auch Väter können chronisch erschöpft sein. Immer mehr beantragen in der Beratungsstelle des DRK-Kreisverbands Leipzig-Land Vater-Kind-Kuren, obwohl die klassische Mutter-Kind-Kur nach wie vor deutlich häufiger vermittelt wird.

„Die Anfrage nach Kuren nimmt generell zu“, sagt Beratungsstellen-Leiterin Nicolle Knoch-Lotter, Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Alle vier Jahre könne man eine beantragen. „Als ich 2011 hier angefangen habe, waren Väter als Ratsuchende die absoluten Einzelfälle“, erinnert sie sich. Inzwischen sind von den derzeit 70 laufenden Kuranträgen 15 von Vätern gestellt worden. Die meisten Krankenkassen haben sie anerkannt. „Ich finde es schön, dass die Väter immer mutiger werden und sich die Zeit nehmen, doch könnten es noch viel mehr werden“, so Knoch-Lotter. Es sei vielen nach wie vor unangenehm, zuzugeben, dass sie Hilfe brauchen. Dieser Schritt fiele Männer aus Familien, in denen bereits die Mutter eine Kur beantragt hat, leichter.

Müttergenesungswerk sorgt sich auch um Väter

Und längst werden die Männer vom Chef und von Freunden nicht mehr schräg angeschaut, wenn sie eine Auszeit brauchen. Ob sie alleinerziehend sind oder getrennt und im Wechselmodell leben, bei dem sich das Kind je zur Hälfte bei beiden Elternteilen aufhält – viele stoßen irgendwann einmal an ihre Grenzen, sind ausgebrannt, wenn sie zu wenig Zeit für sich und die eigenen Bedürfnisse finden. So heißt das Motto beim Müttergenesungswerk, dass sich mittlerweile auch um Väter kümmert „Neue Energie für Papa“. „Bei den Kuren ist die gemeinsame Zeit mit den Kindern qualitativ hochwertig, weil der der alltägliche Trott, wie Putzen, Einkaufen und Essen kochen, wegfällt“, erklärt die Beratungsstellen-Leiterin. Man müsse jedoch auf dem Schirm haben, dass es kein reiner Urlaub ist, dass das anfallende Programm anstrengend sein kann und dass nicht jedes Zimmer einen Fernseher hat. „Was die Wahl der Kurklinik anbelangt, sind Männer flexibler. Frauen wollen meistens an die See“, weiß Knoch-Lotter. Für beide gilt: Da die Plätze weit im voraus vergeben sind, sollten sich Interessenten frühzeitig melden.

Hilfe in allen Lebenslagen

Das DRK bietet in vielen Krisensituationen Hilfen an, ob Suchtberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Familien-, Paar- und Lebensberatung mit allen Themen rund um den Mutterschutz und zum Elterngeld. Alle Beratungen sind kostenfrei und auf Wunsch anonym. Alter und Nationalität spielen keine Rolle. Sprechzeiten sind in Zwenkau von Dienstag bis Freitag. Mittwochs erfolgen Beratungen auch in Markkleeberg in der Kirschallee 1 und donnerstags in Markranstädt in der Eisenbahnstraße 16. Geöffnet ist jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt für alle drei Städte unter Telefon 034203 49240.

Von Gislinde Redepenning