Verein wehrt sich gegen Bebauung des „Döhlener Dreiecks“ in Zwenkau

Zwenkau

Alexander Wagner, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Lebenswelt Schule als Träger der Christlichen Montessori-Grundschule in Rüssen-Kleinstorkwitz, ist beunruhigt. Eine mögliche geplante Wohnbebauung im „Döhlener Dreieck“ zwischen Geschwister-Scholl-Weg, Döhlener und Lindenstraße, über die der Stadtrat an diesem Donnerstag entscheiden soll, sei keine gute Lösung für die Ortslage, findet er.

Wohnbebauung beabsichtigt?

Man habe durch den öffentlichen Aushang erfahren, dass in der Stadtratssitzung ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Döhlener Dreieck“ gefasst werden soll. Das besorgt die Vereinsmitglieder. Obwohl über die genauen Planungen und Absichten eines Investors in einem Gespräch mit Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) nichts zu erfahren war, gehen sie davon aus, dass eine Wohnbebauung beabsichtigt ist. „Im derzeit geltenden Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Grünfläche ausgewiesen. Es ist also keine Bebauung vorgesehen“, sagt Wagner. Auch lägen die Ergebnisse der vom Stadtrat im August 2018 beschlossenen Erstellung einer Ortsentwicklungsplanung für die Ortsteile von Zwenkau noch nicht vor. Der Bürgermeister habe lediglich davon gesprochen, dass es eine Verbesserung der Parkplatzsituation im Geschwister-Scholl-Weg geben soll und eine neue Bushaltestelle entstehen könnte.

Verein errichtet und betreibt Montessorischule Seit dem Jahr 2010 ist der Verein Lebenswelt Schule Eigentümer der Gebäude und Erbbauberechtigter auf dem Grundstück Geschwister-Scholl-Weg 1, wo er Grundschule und Hort betreibt. Auch die Kindertagesstätte „Bunte Schmetterlinge“ der Volkssolidarität Leipziger Land und die Kegelbahn des Kultur- und Heimatvereins Rüssen-Kleinstorkwitz sind dort angesiedelt. Das Gebäude wurde 2010 durch den Verein nutzbar gemacht.In den Jahren 2013 und 2014 erfolgte die denkmalgerechte Sanierung der Außenhülle. „Durch die Art der Nutzung und die umfassende Instandsetzung ist es uns gelungen, dieses mehr als90 Jahre alte Gebäude für die Zukunft zu erhalten“, sagt Alexander Wagner, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Damit werde der Wohn- und Lebenswert sowie die Bedeutung des Ortsteils Rüssen-Kleinstorkwitz gestärkt. Die seit mehr als zehn Jahren nur behelfsmäßig eingerichtete Bushaltestelle im Geschwister-Scholl-Weg soll durch eine Haltestelle mit einer Querungshilfe über die Döhlener Straße im Abschnitt zwischen den Einmündungen des Geschwister-Scholl-Weges und der Lindenstraße ersetzt werden. Das Vorhaben umfasst auch die Errichtung eines Fußweges. Anlass für den Beginn dieses Vorhabens war die Beschaffung von Fördermitteln durch den Verein aus dem Sächsischen Mitmach-Fonds in Höhe von 15 000 Euro.

Beschlussfassung soll überdacht werden

Wagner bittet den Bürgermeister und die Stadträte in einem Schreiben, die Beschlussfassung „aus städtebaulicher Sicht und insbesondere im Hinblick auf die dörfliche Entwicklung der Ortslage Döhlen zu überdenken und eventuell auch zu verschieben“. Die dreieckige Grundstücksfläche an der viel befahrenen Verbindungsstraße nach Pegau habe eine besondere städtebauliche Funktion für die Ortslage.

Durch das unbebaute Areal ergebe sich eine wichtige Sichtachse auf das denkmalgeschützte und bauhistorisch wichtige Schulgebäude. Die bereits vorhandene Bebauung schaffe den Charakter eines zentralen Platzes, der erhalten werden sollte. „Die derzeitige Ausweisung des Grundstücks als Grünfläche wird dieser städtebaulichen Funktion gerecht“, betont Wagner. Eine Wohnbebauung oder eine gewerbliche Nutzung widerspreche ihr – mit der Folge einer nachteiligen baulichen und dörflichen Entwicklung des Ortsteils.

Alternative Flächen für Wohnbebauung

Alternative Standorte für Wohnbebauung sieht der Verein auf zwei nahen Flächen. Denkbar wäre zum einen eine bauliche Entwicklung nördlich der Döhlener Straße. Damit wäre die Umfassung des zentralen Platzes vollendet, der als Spiel-, Sport- und Versammlungsstätte oder als Streuobstwiese öffentlich genutzt werden könnte. Zum anderen sei eine bauliche Nutzung des Geländes östlich des Schulgebäudes in der Lindenstraße, das der Stadt gehört, vorstellbar, heißt es. Die Lindenstraße wäre damit beidseitig bebaut – und die Wohnqualität dort allemal höher als auf dem von Straßen umgebenen „Dreieck“.

Von Gislinde Redepenning