Vereinsgeburtstag mit Überraschungen in Markkleeberg

Markkleeberg

Ein großer Tag für einen kleinen Verein: Der Tennisclub Markkleeberg feierte am Samstag sein 25-jähriges Bestehen und hatte seine 85 Mitglieder dazu in den Ratskeller geladen. „Eigentlich war die Sause auf dem Tennisplatz geplant“, erklärte Club-Sprecher Pascal Teubert, „aber das Wetter hat uns gezwungen, kurzfristig unter ein trockenes Dach zu wechseln.“

Bronze und Silber

Umplanen musste der Vorstand auch die Überraschung des Tages, die eigentlich auf dem Court am Torhaus 2 präsentiert werden sollte. Mit Regiene Linsmayer-Felder und Oskar Baumgarten wurden zwei Aktivposten des Vereins mit Ehrennadeln des Sächsischen Tennisverbandes (STV) gewürdigt. Linsmayer-Felder erhielt die Nadel in Bronze, Baumgarten, der mit 77 Jahren noch immer aktiv spielt, wurde die silberne Ausfertigung ans Revers geheftet.

Sportstätte mit Investitionsbedarf

Fast genauso alt wie Baumgarten ist auch die Baracke, die noch immer als Vereinsgebäude herhalten muss. Der größte Geburtstagswunsch des Vereins sei ein neues Domizil, sagte Teubert. Das weiß auch der Oberbürgermeister. „Zu den Sportstätten mit Investitionsbedarf zählt zweifellos die Anlage des TC Markkleeberg. Unser Fokus liegt auf der Förderung des Kinder- und Jugendsports“, so Ehrengast Karsten Schütze gegenüber der LVZ. Im Verein, in dem fast die Hälfte aller Mitglieder in den Altersklassen bis 18 Jahren spielt, traf das auf offene Ohren. „Wir hoffen auf eine Lösung im Rahmen der Planungen zur Bundesgartenschau“, lässt Teubert im Namen seiner Mitstreiter die Gedanken zur nächsten runden Geburtstagsparty in neuen Räumen schweifen.

Von Rainer Küster