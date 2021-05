Viele Ideen für Nachnutzung der Deponie Cröbern

Landkreis Leipzig

Um Ideen für die künftige Gestaltung des Cröbener Deponieberges war die Öffentlichkeit im vorigen Jahr gebeten worden. Der Betreiber, die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV), wollte über die Nachnutzung der riesigen Halde nicht im stillen Kämmerlein befinden. Groß war deshalb die Freude über die gute Resonanz, die der Aufruf fand. Acht der insgesamt 58 eingereichten Beiträge fand die Wettbewerbsjury derart interessant, dass sie prämiert wurden. Die Sieger-Beiträge entsprächen in besonderem Maße den Beurteilungskriterien der Auslobung, so WEV-Sprecherin Sandra Eulitz.

Da der Deponiebetreiber die besten Konzepte gebührend würdigen möchte, muss eine öffentliche Preisverleihung vorerst auf Grund der Corona-Lage noch warten. „Sobald ein Termin feststeht, werden wir darüber rechtzeitig informieren“, erklärt Eulitz. Die Wettbewerbsbeiträge sollen künftig auch in einer Ausstellung gezeigt werden.

Halde wird einmal zu den höchsten Bergen im Leipziger Neuseenland gehören

Die Halde gehört bereits jetzt zu einer der markantesten Landmarken im Leipziger Südraum. Nach Ende des Deponiebetriebes wird sich der „Mount Cröbern“ - wie ihn Freizeitsportler schon jetzt liebevoll nennen – gut 70 Meter über die Landschaft erheben. Mit rund 200 Metern über Normalnull erklimmt er dann den zweiten Platz der Berge im Leipziger Neuseenland. Höher ist nur noch die Hochhalde Trages, die auf 231 Meter kommt. Die Zentraldeponie war 1995 auf einem wieder aufgefüllten Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Espenhain in Betrieb gegangen. Durften anfangs auch unbehandelte Hinterlassenschaften – also normaler Haus- und Sperrmüll – verkippt werden, wandern seit 2005 nur noch Stoffe auf die Deponie, die nicht weiter recycelt werden können.

André Albrecht (l.), Geschäftsführer des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW), und Bernd Beyer, Geschäftsführer der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (VEW) auf der Deponie Cröbern. Quelle: Simone Prenzel

Große Bandbreite an Themen für Nachnutzung der Deponie Cröbern

Der Wettbewerb zur Nachnutzung der Deponie war offen für alle. Wettbewerbsarbeiten wurden von Bürgerinnen und Bürgern, Kindern und Jugendlichen, Vereinen, aber auch professionellen Planungsbüros oder Gestaltern eingereicht. Entsprechend groß war die Bandbreite an Themen, mit der sich die Beiträge beschäftigten: „Angebote für Sport, Freizeit und Erholung bildeten ebenso einen Schwerpunkt wie die Auseinandersetzung mit Umwelt- und Naturschutz und einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung“, so die WEV. „Auch Kunst und Kultur, die Geschichte des Standortes und des Braunkohlebergbaus, Landmarken und Architekturen, Events und Veranstaltungen sowie Wissenschaft, Forschung und Energiegewinnung waren wiederkehrende Inhalte.“

In der Jury waren Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal als Vorsitzender des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW), Landrat Henry Graichen in seiner Funktion als WEV-Aufsichtschef, Bernd Beyer (WEV-Geschäftsführer) sowie André Albrecht (ZAW-Geschäftsleiter) vertreten. Darüber hinaus brachten sich die Großpösnaer Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch, Architektin und Landschaftsgestalterin Ulrike Rothe und Landschaftskünstler Michael Berninger ein.

Preisgeld wurde auf acht Preisträger verteilt

Das zur Verfügung stehende Preisgeld von 10 000 Euro sei auf die acht Preisträger verteilt worden, heißt es weiter. Beiträge von Kindern und Familien werden zudem mit Sachpreisen und Erlebnisgutscheinen bedacht.

Allen Einreichern dankte die Jury für die Fülle an spannenden und kreativen Ideen und die Bereitschaft, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Die WEV will dieses Engagement auch künftig nutzen und plant, alle Teilnehmer und Interessierten über die Wettbewerbsausstellung sowie weitere Veranstaltungen am Prozess zur Nachnutzung der Deponie Cröbern teilhaben zu lassen.

Von Simone Prenzel