Vier Markkleeberger Firmen sind bei Imagekampagne dabei

Markkleeberg

Der Fachkräftemangel stellt im Landkreis Leipzig manches Unternehmen vor Herausforderungen. Dagegen wird etwas getan. Leipziger Studierende haben unter dem Motto „Vom LKL gesucht“ bereits in der zweiten Runde 15 Unternehmen aus dem Landkreis porträtiert – darunter vier aufstrebende Markkleeberger Firmen – um zu zeigen, wie attraktiv der Wirtschaftsstandort vor den Türen der Messestadt sein kann.

Spanne vom Newcomer zum Traditionsunternehmen

Die Studenten haben mit dem Projektträger Zarof GmbH die Imagekampagne für Unternehmen vom alteingesessenen Familienbetrieb bis zum aufstrebendem Newcomer kreiert, um auf interessante Arbeitgeber mit zukunftsträchtigen Jobs aufmerksam zu machen. Als die Anfrage nach Markkleeberg kam, hat Wirtschaftsförderin Kerstin Kaiser schnell reagiert und bei den Firmenchefs nachgefragt. Vier wurden in das Projekt eingebunden.

Markkleeberger Firmen nutzten Treff zum Netzwerken

Die Ergebnisse wurden jetzt im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in den Räumlichkeiten der „Schnellen Stelle“ in der Hermann-Landmann-Straße 11b präsentiert. Eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu vernetzen. Die Gastgeber, Marco Erbe und sein Team aus 43 Mitarbeitern, stehen für eine digitale und kundenzentrierte Personalsuche von der individuell gestalteten Stellenanzeige bis zur zielgruppengerechten Kampagne für jede Art von Unternehmen. Markkleeberg sei „ein geliebter Heimathafen, der neben einer optimalen S- und Autobahnanbindung auch viel mehr Ruhe und Grün als die Stadt bietet“, lobt Marketingleiter Patrick Baudisch den Standort. Das kreative Team hat sich nicht weniger vorgenommen, als Branchenprimus im Recruiting zu werden und den europäischen Markt zu erschließen.

Coole Socken sind in

Mit „Chili Lifestyle Socks“ fährt Christian Schmitz in der Erfolgsspur. Als Discounter und Online-Händler dem Textilimporteur das Leben schwer machten, hatte er eine zündende Idee. Farbenfrohe, coole Socken für jeden Anlass, manche mit Geschenkbanderole und einem originellen Spruch, stehen längst nicht mehr auf der Liste der unerwünschten Geschenke. Ganz im Gegenteil. Schmitz hatte mit seinen Designs den richtigen Riecher und in den Messehallen rund um den Globus Erfolg. Auch seine Logo-Socken für Firmen und Vereine stehen ganz hoch im Kurs. Brandaktuell: Das positive Feedback bei verschiedenen Bundesliga-Clubs lässt auf Aufträge hoffen. Künftig will er mit seiner Eigenmarke von der Städtelner Straße 62 aus auf den digitalen Marktplätzen noch besser vertreten sein. Erste Erfolge bei Amazon bestätigen, dass sich das lohnt. Wer sich mit E-Commerce auskennt, sollte sich bei Christian Schmitz melden.

Balance gegen Stress und Überforderung

Mit im Bunde ist Lern- und Lebensberaterin sowie Evaluationspädagogin Petra Klausnitzer. Wer zu ihr in die Auenstraße 4 kommt, der soll in einer Ruheoase Balance erfahren. Sie arbeitet mit Menschen, die Stress, Überforderung, Trennung, Mobbing, Verlust, Probleme im Beruf oder Ängste aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und sie hilft Kindern, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Aromabehandlung, Kinesiologie, Intuitives Malen, Soul Journeys und Raindrop Massagen gehören zu ihrem breiten Repertoire. Mehr über Petra Klausniotzer steht im Internet unter www.balance-erfahren.de und www.Kraft-aetherische-Oele.de.

Alles Käse? Auf jeden Fall!

Auch das Familienunternehmen „Käse Lehmann“, seit 1992 mit einem Sitz in Markkleeberg, sitzt mit im Boot. Schon in der vierten Generation werden Sauermilchkäse, Aufschnitte und der berühmte Käsesalat vertrieben. Als regionales Unternehmen mit einem Käsehaus in Leipzig legt man Wert auf regionale Zutaten, wann immer das möglich ist. Der Versandhandel bereitet Geschäftsführer Erik Lehmann Kopfzerbrechen. Nur einmal die Woche, nur innerhalb Deutschlands und nur in den kalten Monaten wird verschickt, ist im Firmenporträt zu lesen. Mehr Infos unter https://www.kaese-lehmann.com/.

Von Gislinde Redepenning