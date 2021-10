„Vineta“ – seit zehn Jahren eine Attraktion im Leipziger Neuseenland

Großpösna

Die 700 Hektar große Wasserfläche des Störmthaler Sees ist vor allem durch „Vineta“ be-kannt – die schwimmende Kirche, die gar keine Kirche ist. Die 15 Meter hohe Silhouette symbolisiert die Kuppel der Magdeborner Kirche – und ist zugleich Mahnmal für die im Espenhainer Tagebau überbaggerten Siedlungen. Im Verlauf von fast 60 Jahren sind dort 20 Ortschaften für immer von der Landkarte verschwunden. „Zwischen 1977 und 1980 erfolgte die Umsiedlung von 3200 Einwohnern und die Abbaggerung Magdeborns“, heißt es auf einer Informationstafel auf dem gegenwärtig höchsten schwimmenden Bauwerk auf einem deutschen See.

Am 3. Juni sollte eigentlich der 10. „Vineta“-Geburtstag gefeiert werden. Doch wegen Schäden an der Schleuse zwischen dem Störmthaler See und dem Markkleeberger See waren beide Gewässer gesperrt worden. Die Feier konnte erst Ende September nachgeholt werden; unter anderem dabei: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Landrat Henry Graichen (beide CDU) und Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos).

Sie ist zufrieden mit der schwimmenden Kirche, die gar keine Kirche ist: Ute Hartwig-Schulz, nach deren Idee das Kunstprojekt entstand. Quelle: Reinhard Rädler

Auch Künstlerin Ute Hartwig-Schulz, nach deren Idee das Kunstprojekt „Vineta“ entstand, war unter den Festgästen. „Als Bildhauerin habe ich das Objekt im Entwurfsstadium in seiner äußeren Form als Skulptur gesehen, die sich in die Landschaft einfügt, im Inneren aber kulturell genutzt und als Ort der Erinnerung mit Leben erfüllt werden kann“, erläuterte die 58-Jährige, die in Prösitz bei Mutzschen lebt und arbeitet. Ihre Vision ist Wirklichkeit geworden, denn Vineta ist mit großer Unterstützung aller kommunalen und touristischen Partner ein beliebtes Ausflugsziel und ein ganz besonderer Veranstaltungsort im Leipziger Neuseenland geworden.

414 Brautpaare wagen die Zweisamkeit

So wurden in den vergangenen zehn Jahren unter der Leitung des Standesamtes Großpösna 414 Brautpaare getraut und das Krystallpalast-Varieté Leipzig hat als Betreiber mit der Organisation vieler Lesungen und Konzerte hunderte Besucher begeistert. „Ich bin sehr froh, dass wir einen so zuverlässigen Partner gefunden haben. ,Vineta‘ hat den Bekanntheitsgrad des Neuseenlands enorm gesteigert“, sagte Großpösnas Bürgermeisterin Lantzsch anerkennend.

„Wir nutzen den Betrieb von ,Vineta‘ in der warmen Jahreszeit als Ausgleich für unser winterlastiges Geschäft im Varieté in Leipzig. Zum einen betreiben wir hier das ,Vineta‘-Bistro, führen Touren zur Insel durch, organisieren dort auch viele Veranstaltungen und bieten zudem eine breite Palette rund um den Wasserspaß mit Motor- und Tretbooten sowie Wasserski an“, zählte Krystallpalast-Prokurist und Bistro-Betreiber Rüdiger Pusch das vielfältige Angebot auf.

Tourbegleiter hat was zu erzählen

Von April bis Oktober tuckert die „Vineta“-Fähre mit Schiffsführer Hans-Peter Seidel zur schwimmenden Insel. Während der Fahrt erzählt Tourbegleiter Karsten Dehler allerlei Wissenswertes über die Tagebau- und Seenlandschaft – und klärt über viele technische Details auf.

Die Fahrgäste sind regelmäßig begeistert. Zuletzt auch Gerhard Keil aus Leipzig: „Es ist wunderschön hier. Das Ambiente ist eine würdige Erinnerung an das Dorf, das es leider nicht mehr gibt“, sagte er. Im Gästebuch von „Vineta“ finden sich Einträge aus ganz Deutschland, vielen Ländern Europas und sogar aus Südafrika – mit viel Lob für diese touristischen Attraktion.

Von Reinhard Rädler