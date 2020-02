Vom Privileg zur Selbstverständlichkeit: „Das Bildnis vom Kinde“

Markkkleeberg

Am 19. August 1839 wurde die Erfindung der Fotografie in Paris erstmals öffentlich gemacht. Aus diesem Anlass veranstaltet das Deutsche Fotomuseum eine dreiteilige Ausstellungsreihe zum 180. Geburtstag der Fotografie, die sich im zweiten Teil mit historischen Fotografien von 1850 bis 1935 dem „Bildnis vom Kinde“ widmet.

Dreiteilige Schau geht weiter

Überaus erfolgreich verlief zum Auftakt die Schau „Die Ästhetik der Lüste“, die sogar verlängert wurde. Mit der „Die Entdeckung der Welt“ schließt die Trilogie vom 13. Juni bis 27. September ab. Darin eingebettet zeigt Kuratorin Kerstin Langner mit Fotografien aus ihrer Sammlung von Kinderbildern den Wandel der Darstellung und die damit einhergehenden Veränderungen der Bildauffassungen.

Das Bedürfnis, ein Bild von sich und seinen liebsten Angehörigen zu besitzen, ist so alt wie die Menschheit selbst und nicht erst im Zeitalter des Selfie-Wahns entstanden. „Was die bildende Kunst seit den Anfängen nur einigen wenigen ermöglichte, ist seit der Erfindung der Fotografie für alle Menschen möglich geworden“, erläutert Fotomuseums-Direktor Andreas J. Mueller. „Ein Bildnis vom eigenen Kind zu besitzen oder später sich selbst als Kind betrachten zu können, ist heute eine Selbstverständlichkeit und es ist uns kaum bewusst, dass sich die Menschheit erst seit sechs Generationen im Genuss dieser Möglichkeit befindet.“

Privileg und Statussymbol

So waren in der Frühzeit der Fotografie Bildbesitz und Bildbetrachtung ein Privileg. Trotz rasanter Kommerzialisierung galten eigene Bildnisfotografien noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Statussymbole. Die frühen fotografischen Erzeugnisse sind noch kleinformatig. Die abgebildeten Kinder verhalten sich reserviert und zeigen eine gewisse Scheu vor dem Apparat, der dem Nachwuchs heute gar nicht mehr bekannt ist. Die lange Belichtungszeit erforderte langes Stillhalten vor der Kamera. Das verlieh frühen Lichtbildern eine Aura der Schlichtheit sowie eine eindringlichere und länger andauernde Wirkung auf den Betrachter, als neuere Fotografien. „Das menschliche Antlitz“, schrieb der Philosoph Walter Benjamin über die Anfänge der Porträtfotografie, „hatte ein Schweigen um sich, in dem der Blick ruhte.“ Ab 1880 wurden die Kinderbildnisse immer lebendiger, origineller und oftmals sogar humorvoll.

Das Deutsche Fotomuseum im Agra-Park, Raschwitzer Straße 11, ist täglich außer Montag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Gislinde Redepenning