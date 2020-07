Großpösna

Mancher Pösna-Park-Kunde wunderte sich am Donnerstagvormittag über die vielen Leute, die sich mitten im Einkaufstrubel vor Großpösnas Bibliothek versammelt hatten und gelegentlich den klappernden Einkaufswagen im Weg standen. Doch dafür gab es einen guten Grund, vielleicht sogar einen historischen. Denn sechs Bürgermeister des im November 2018 gegründeten Kommunalverbundes „Region Partheland“ stellten vor Medienvertretern ihr gemeinsames Bibliotheken-Projekt und erstmals das verbindende Logo für diese Region vor. Großpösna, Naunhof, Brandis, Borsdorf, Machern und Belgershain wollen das Angebot der Bibliotheken vergrößern, einen gemeinsamen Bibliotheks-Ausweis einführen, die Online-Angebote erweitern sowie die Ausleihe-Orte in generationenübergreifende Begegnungsstätten verwandeln.

Stärken gemeinsam nutzen

„Jede Bibliothek hat ihr eigenes Profil und ihre Stärken. Diese wollen wir gemeinsam nutzen und so den Service für die Bürger verbessern. Vor allem die Nutzer selbst können in Bürgerwerkstätten und Bibliothekskonferenzen unter Einbindung von Schulen und Vereinen mitbestimmen, wie unser künftiges Netzwerk aussehen soll. Ich finde das spannend und bin sehr neugierig“, sagte Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). Ihr Amtskollege Arno Jesse ( SPD) aus Brandis ergänzte, dass dieses Projekt des Kooperationsverbundes das erste konkret sichtbare für die Bürger sei, nachdem sich vor zwei Jahren die Partheland-Kommunen zusammengeschlossen hatten. „Auf Verwaltungsebene ist zuvor schon einiges passiert. Ich bin glücklich, dass durch unsere Zusammenarbeit nun so ein Projekt möglich wird. Es macht eben unsere Kommunen stärker, wenn wir über den Tellerrand schauen und als Region antreten.“ Und mit dem Modernität ausstrahlenden neuen Logo werde auf die Parthe und das grüne Umland ebenso verwiesen wie auf die Urbanität der Gemeinden im Speckgürtel von Leipzig. Modern will die Region auch bei der Einführung einer Partheland-App sein.

Die Bürgermeister Arno Jesse (Brandis), Gabriela Lantzsch (Großpösna), Karsten Frosch (Machern), Birgit Kaden (Borsdorf), Thomas Hagenow (Belgershain) und Anna-Luise Conrad (Naunhof) haben auf der Logo-Tafel alle unterschrieben und so ihre Zusammenarbeit bekräftigt. Quelle: Olaf Barth

Leserzahlen in Großpösna steigen

Großpösnas Gemeinderäte hatten sich bereits in ihrer Juni-Sitzung per Beschluss mit großer Mehrheit zum Projekt „Partheland-Bibliothek“ bekannt. Bibliothekarin Romy Leibitzki sieht das Bibliotheksnetzwerk als große Chance, Lesern einen Mehrwert zu bieten. „Gemeinsam können wir aus unseren Möglichkeiten viel mehr rausholen. Wir haben viele Ideen und wollen die Bürger mit einbinden. Ich bin sehr offen für dieses Projekt und hoffe wirklich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte die studierte Bibliothekarin. Ihre Kollegen kenne sie bereits von Treffen auf Fachebene. In Großpösna steigen seit dem Umzug der Bibliothek in den Pösna Park die Leserzahlen. Derzeit sind es rund 350, im Angebot gibt es rund 6500 Medieneinheiten. E-Books sind noch nicht dabei, das soll nun aber kommen. Außerdem will die 39-Jährige mit ihrem Bestand bald in größere Räume umziehen. Statt wie jetzt 45 stehen der Bibliothek dann 180 Quadratmeter zur Verfügung. Mit Center-Manager Michael Schneider ist schon alles abgestimmt, jetzt müssen nur noch mit dem Landratsamt Leipzig die Fördermittel-Modalitäten abschließend geklärt werden.

Fördermittel vom Bund

Fördermittel flossen auch für das Partheland-Bibliotheken-Projekt. Im Rahmen des Programms „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ erhalten die Kommunen 123 000 Euro. Plus ihrer Eigenmittel stehen für die nächsten zwei Jahre damit 135 000 Euro für das Projekt zur Verfügung. Das Geld kommt von der Kulturstiftung des Bundes. „Damit sind wir als Region Partheland in die Bundesliga aufgestiegen“, sagte Jesse. Auf dieses Niveau will er auch die Brandiser Bibliothek heben, deren Unterbringung momentan kaum Kreisklasse-Ansprüche erfüllt. „Das Container-Provisorium am Gymnasium wird beendet, wenn die laufende Sanierung des alten Ratskellers fertig ist. In anderthalb Jahren wollen wir umziehen. Dieser Neuanfang bietet eine gute Chance, die Entwicklungen aus dem Bibliotheksprojekt dann gleich mit einzuarbeiten und zu nutzen“, sagte der 57-Jährige.

