Vorentwurf für Markkleeberger Gewerbegebiet „Seenallee“ steht

Markkleeberg

Nachdem der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Seenallee“ vom Technischen Ausschuss des Markkleeberger Stadtrates gebilligt wurde, nimmt das Vorhaben jetzt Kurs auf das nächste Etappenziel. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben Bürgerinnen und Bürger noch bis zum 11. Juni die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise vorzubringen. Wegen der Corona-Einschränkungen ist das allerdings nur per Internet möglich, ein Vorentwurf in gedruckter Form liegt nicht aus.

Bedarf ist groß, mehr Anfragen als Angebote

„Wir sind sehr froh über die Entwicklung, weil wir dringend neue Gewerbeflächen in Markkleeberg brauchen. Es gibt viele Anfragen, die wir nicht mehr bedienen können“, gibt sich OBM Karsten Schütze (SPD) optimistisch. Bis ins Detail gehen die Planungen in dieser Phase zwar noch nicht, aber zumindest in groben Zügen sind die Ziele bereits konkret umrissen. Demnach werden auf dem Areal an der Kreuzung von Seenallee und Hauptstraße fünf Gebäude mit Büro- sowie Gewerberäumen errichtet, die über eine Bruttogrundfläche von insgesamt über 25 000 Quadratmetern verfügen. Die Planungen sehen eine Bebauung mit von West nach Ost ansteigenden Gebäudehöhen vor. Das heißt, die Anzahl der Geschosse nimmt, aus der Koburger Straße hin zur Hauptstraße, zu.

Spektrum reicht vom Hotel bis zur Autowerkstatt

Während die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben bereits planungsrechtlich ausgeschlossen wurde, soll für die Errichtung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes eine Ausnahme gelten, „sofern sich die Nutzung den übrigen Gewerbenutzungen unterordnet und der Charakter des Gewerbegebietes gewahrt bleibt“, heißt es in der Sachdarstellung der Stadtverwaltung. Grünes Licht also für die Errichtung eines Hotels mit insgesamt rund 150 Zimmern, Tiefgarage, einem Fitnesscenter und einem Café. Auch ein Imbiss ist geplant. Neben dem an der Ecke Hauptstraße/Seenallee dargestellten Hotel sind auch weitere Objekte bereits fest verplant. So beispielsweise das im westlichen Teil des Gebietes gelegene Gebäude 5, in das eine Caravan-Werkstatt mit Materiallager und Büros einziehen wird. Die verkehrstechnische Anbindung des neuen Gewerbegebietes soll über eine Zufahrt zur Hauptstraße im nordöstlichen Bereich erfolgen, zumal hier der Abstand zum Knotenpunkt Seenallee groß genug ist. Die Hauptstraße soll dafür zwischen dem Knotenpunkt und der geplanten Zufahrt etwas aufgeweitet werden. Einerseits wird so Platz für eine Linksabbiegespur geschaffen, auf der anderen Seite soll damit die Zufahrt zum Gewerbegebiet auch von Süden her flüssiger erfolgen, ohne den Verkehr auf der Hauptstraße stadteinwärts zu behindern.

OBM: „Standort infrastrukturell herausragend“

Die verkehrstechnische Situation sieht auch der Oberbürgermeister als dickes Argument für die Gewerbeansiedlung auf dem Areal. „Das Gewerbegebiet ist infrastrukturell herausragend angebunden. Vom Standort aus ist man in drei Minuten auf der Autobahn. Es ist günstig gelegen, dass es auch über den ÖPNV erreichbar ist. Beste Standortvoraussetzungen also.“

Hinweise, Vorschläge oder Einwände im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes können noch bis einschließlich 11. Juni schriftlich beim Stadtplanungsamt oder per E-Mail vorgebracht werden. Einsicht in die Unterlagen ist nur im Internet unter der Adresse https://mitdenken.sachsen.de/1024312 möglich.

Von Rainer Küster