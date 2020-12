Vorerst – EnviaTel schließt Service-Filiale in Zwenkau

Zwenkau

EnviaTel, ein Tochterunternehmen des Stromversorgers EnviaM, übernimmt in Zwenkau und all seinen Ortsteilen flächendeckend den Breitbandausbau, wenn bis zum 15. Februar nächsten Jahres 35 Prozent aller Haushalte einen Vorvertrag abschließen. Der garantiert den kostenfreien Glasfaserhausanschluss.

Aufgrund der neuen Corona-Schutz-Verordnung der Landesregierung musste die eigens eingerichtete Service-Filiale in der Wasserturmstraße in Zwenkau geschlossen werden – und zwar voraussichtlich bis zum 10. Januar 2021. Auch das Infomobil und das Experten-Team würden in dieser Zeit nicht unterwegs sein, hieß es.

Vorvermarktungsphase wird eventuell verlängert

Möglicherweise wird der Termin Mitte Februar verschoben. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und werden voraussichtlich Anfang Januar 2021 über eine Verlängerung entscheiden“, teilte Romy Naumann-Kluge von der EnviaTel mit.

Interessenten müssen in der Zwischenzeit auf die Online-Angebote zurückgreifen. Auf der Internetseite https://www.enviatel.de/highspeed können sie sich über die Produkte informieren und Antworten zu häufig gestellten Fragen erhalten. Außerdem sind Aufzeichnungen der digitalen Infoveranstaltungen zu sehen. Auskunft gibt es auch über die E-Mail-Adresse highspeed@enviatel.de oder die Kundenhotline 0800 0101700.

Von Gislinde Redepenning