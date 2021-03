Vorgedrängelt? Drei DRK-Bereichsleiter in Zwenkau gegen Corona geimpft

Zwenkau

Im Februar bereits soll es am Sitz des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land in der Zwenkauer Schulstraße zu Unregelmäßigkeiten bei den Corona-Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Pflegepersonals im angegliederten Altenpflegeheim gekommen sein. Auf LVZ-Nachfrage äußerte sich dazu jetzt der DRK-Vizepräsident und Verbandsjustiziar Oliver Hess.

„Es waren Impfdosen übrig, die ansonsten verfallen wären“

Die Vorwürfe betreffen die Impfung von drei Bereichsleitern, die aber keineswegs Impfvordrängler seien, wie Hess betonte. Das seien nach seiner Wahrnehmung Personen, die sich aktiv nach vorne drängelten und schlimmstenfalls jemandem die Impfdosis wegnähmen. Dies sei keineswegs so gewesen. Stattdessen sei der in diesen Tagen häufigere Fall eingetreten: „Es waren Impfdosen übrig, die ansonsten verfallen wären.“ Ursprünglich seien dem Impfzentrum in Borna 79 impfwillige und impffähige Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet worden. Angeliefert wurden für sie 100 Dosen vom begrenzt haltbaren Biontech-Vakzin. Einen Tag vor dem avisierten Impftermin habe die Heimleitung zehn Personen weniger gemeldet. Diese hätten wegen aufgetretener Erkältungssymptome nicht geimpft werden dürfen. Grundsätzlich fände er die Impf-Priorisierungen „zu asketisch formuliert“, so Justiziar Hess, an der Realität vorbei. „Aber die Vorschriften sind nun mal da.“ Man habe den Stoff nicht wegwerfen wollen.

Senioren aus Betreutem Wohnen hätten nach Borna gemusst

Der Vorschlag, anstelle der erkälteten Seniorinnen und Senioren Menschen aus dem Betreuten Wohnen in der Schulstraße zu impfen, sei vom DRK-Impfzentrum in Borna abgelehnt worden. Die Zwenkauer hätten hierzu in die Kreisstadt fahren müssen.

Was also tun mit dem übrig gebliebenen Serum? Die Verwaltung des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land sitzt ebenfalls in der Schulstraße. Also habe man sich entschlossen, drei Bereichsleiter, die zwar nicht direkt zum Pflegepersonal gehören, die aber in den Heimen ein- und ausgehen, zu impfen, erläuterte der Justiziar. Man habe sich für die pragmatische Lösung entschieden, statt das Vakzin verfallen zu lassen. Natürlich sei dies eine Grauzone. Aber es sei niemandem etwas weggenommen worden, betonte Hess gegenüber der LVZ noch einmal.

