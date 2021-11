Vorweihnacht im Zwenkauer Lehmhaus

Zwenkau

Trotz zahlreicher Absagen von vorweihnachtlichen Veranstaltungen gibt es auch im Leipziger Umland noch einige Möglichkeiten, besinnliche Adventsstimmung einzufangen und sich dabei vielleicht sogar von der einen oder anderen Geschenkidee inspirieren zu lassen.

Einer dieser Orte ist das Lehmhaus in Zwenkau. Galeristin Catherine Scholz hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Besucher auch in diesem Jahr mit der ebenso traditionellen wie beliebten „Vorweihnacht in der Lehmhaus-Galerie“ erfreuen zu können. Geprägt wird das romantische Ambiente von einem stimmungsvollen Kaleidoskop künstlerischer Arbeiten aus den Bereichen Grafik, Malerei, Plastik, Schmuck, Skulptur und anderen Genres. „Insgesamt werden Arbeiten von rund 50 Künstlern gezeigt, da finden garantiert nicht nur Kunstinteressenten attraktive Geschenke für ihre Lieben“, lädt die Galeristin zu einem Besuch ins Zwenkauer Lehmhaus ein.

Eröffnet wird die Vorweihnacht am Samstag, 20. November, 19 Uhr mit einer Vernissage. „Bis zum 23. Dezember ist die Ausstellung jeweils donnerstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr geöffnet“, informiert Catherine Scholz, die darauf hinweist, dass die Veranstaltung am Samstag unter Anwendung der 2G-Regel stattfinden muss.

Von Rainer Küster