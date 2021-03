Vorwurf: Impfvordrängler in der Senioren-Residenz Zwenkau

Zwenkau

Wieder Ärger und Gerüchte um vermeintliche Impfvordrängler in Zwenkau: Nach den Vorwürfen gegen die Verwaltung des Deutschen Roten Kreuzes in der Schulstraße will ein anonymer Briefschreiber nunmehr wissen, dass in der Alloheim Senioren-Residenz in der Pegauer Straße 20 neben den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem Pflegepersonal auch Angehörige beider Gruppen geimpft worden sind. Letzteres wäre ein Verstoß gegen die Priorisierungsregeln zur Corona-Impfung. Alloheim-Pressesprecherin Alja-Claire Dufhues vom Hauptsitz des Unternehmens in Düsseldorf weist jegliche Verantwortung weit von sich.

„Stellen lediglich Räume zur Verfügung“

„Im Zuge der Vorbereitung des Impftermins wurden alle Bewohner, gegebenenfalls deren Bevollmächtigte, und Mitarbeiter befragt, ob sie sich impfen lassen möchten. Danach haben sie einen Aufklärungs-, Einwilligungserklärungs- und Anamnesebogen zum Ausfüllen und Unterzeichnen erhalten. Auf dieser Basis wurde von uns die entsprechende Anzahl der impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter an die Behörden weitergegeben“, erläuterte sie auf LVZ-Anfrage. „Unsere Einrichtung stellt somit lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung, um die Impftermine effektiv gestalten zu können.“ Die Durchführung der Impfungen liege ausschließlich in der Verantwortlichkeit der Städte und Kommunen und deren geschultem Personal, betonte Dufhues.

Es sind jedoch nicht die Kommunen im Landkreis Leipzig, sondern es ist der Kreisverband Leipzig-Land des Deutschen Roten Kreuzes, der bei den Corona-Impfungen federführend ist – und der unter anderem am 11. Januar mit logistischer Unterstützung der Bundeswehr ein Impfzentrum im ehemaligen Aldi in der Oststraße 3 a in Borna in Betrieb nahm.

Von Gislinde Redepenning