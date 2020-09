Die Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg (WBG) hat rund 1,45 Millionen Euro in die Hand genommen, um Innenhöfe im Bereich Rathaus-/ Hauptstraße sowie in der Sonnesiedlung neu zu gestalten und zusätzliche Stellflächen mit einem Plus an Aufenthaltsqualität und Sicherheit zu vereinen.