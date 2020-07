Wachau: Wichtige Verkehrsachse ist bis Oktober dicht

Markkleeberg

Voraussichtlich bis Anfang Oktober ist mit der Staatsstraße 46 (S 46) eine wichtige Verkehrsachse durch Wachau dicht. Nacheinander werden vier Abschnitte gesperrt. Die Maßnahme erstreckt sich von der Markkleeberger Straße in Höhe Feuerwehr bis zum Knotenpunkt Markkleeberger Straße/Bornaer Chaussee und weiter über die Liebertwolkwitzer Straße bis zur Einmündung Tollweg. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erneuert auf einer Gesamtlänge von rund 2,4 Kilometern die Fahrbahn.

Erster Abschnitt soll bis 16. August fertig sein

Der gerade gestartete erste Bauabschnitt, der bis zum 16. August fertiggestellt sein soll, beginnt am Feuerwehrstandort Wachau und reicht bis zu den Einmündungen Wiesenstraße/Gartenweg. Vom 17. bis 30. August wird der Kreuzungsbereich S 46/Bornaer Chaussee inklusive jeweils circa 70 Metern Bornaer Chaussee nach Norden und Süden instand gesetzt. Der dritte Abschnitt – vom 31. August bis 20. September – umfasst die Markkleeberger Straße nördlich der Einmündung Wiesenstraße/ Gartenweg bis östlich des Knotenpunktes S 46/Bornaer Chaussee. Die Kreuzung selbst bleibt dabei frei und befahrbar. Die abschließenden Arbeiten vom 21. September bis 2. Oktober betreffen dann die Liebertwolkwitzer Straße bis zur Einmündung Tollweg.

Auf der Markkleeberger Straße werden die sogenannte Asphaltbinder- und die Asphaltdeckschicht erneuert, während auf der Liebertwolkwitzer Straße lediglich die Deckschicht ausgetauscht wird. Außerdem werden vereinzelt beschädigte Bord- und Rinnenabschnitte ersetzt.

Eine Umleitung führt über die Autobahn

Umleitungen sind ausgeschildert: im ersten und dritten Bauabschnitt in beiden Richtungen über die Wachauer Straße zur Bornaischen Straße sowie in Dölitz-Dösen auf der Leinestraße zur Bornaer Chaussee. Im zweiten Bauabschnitt wird der Verkehr in beiden Richtungen über die S 38 (ehemals S 242) bis zur Anschlussstelle Leipzig-Südost auf die A 38 geführt. An der nächsten Abfahrt (Leipzig-Süd) geht’s wieder runter von der Autobahn und weiter auf die Bundesstraße 2, von dort über die S 46/Seenallee zur Bornaischen Straße und über die Leinestraße zur Bornaer Chaussee. Für Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung unter 60 Stundenkilometern und Anwohner steht zusätzlich die Umleitung über die S 38, die Auenhainer Straße, Bornaer Chaussee sowie über die Straße Am Ellrich beziehungsweise Bauernhofstraße zurück auf die S 46 zur Verfügung. Die Route durch Güldengossa zur Bornaer Chaussee sollen Verkehrsteilnehmer in beiden Richtungen auch im vierten und letzten Abschnitt nehmen.

Maßnahme kostet rund 600 000 Euro

Laut Lasuv belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf rund 600 000 Euro. Der Landkreis Leipzig ist mit 65 000 Euro beteiligt, die Große Kreisstadt Markkleeberg mit 15 000 Euro für Borde und Leerrohre. Die Stadt nutzt die Baumaßnahme, um in der Sperrpause im September zwei Bushaltestellen im Bereich Markkleeberger Straße und Bornaer Chaussee auszubauen.

Von Gislinde Redepenning