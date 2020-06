Zwenkau

Die Mitarbeiter der tbs Baugesellschaft Fuchshain, die derzeit am Ufer des Zwenkauer Sees an einer Steganlage für den Anglerverband Leipzig arbeiten, haben an heißen Sommertagen nicht den schlechtesten Job: Sie dürfen von Berufs wegen zur Abkühlung ins Wasser springen, um Stämme zu transportieren.

Untergrund bereitet Probleme

Ende Mai war Start der Maßnahme südlich des Großdeubener Weges, wo der Anglerverband Leipzig ein Grundstück erworben und ein Areal gepachtet hat. Sogenannte Dalben, die zum Befestigen der Schwimmstege dienen, wurden mit hohem Wasserdruck in den Untergrund gerammt. Das dauerte länger, als erwartet worden war, denn an manchen Stellen seien die Stegbauer auf ein festes Material gestoßen – vermutlich ein Tongemisch, berichtete Anglerverbandsgeschäftsführer Friedrich Richter. Die schwimmenden Pontons für die Konstruktion mit Boxentrennern, die inzwischen fertig geworden ist, wurden an der Baustelle des Harthkanals abgeladen und quer durchs Wasser bis zu ihrem Ziel transportiert. Der kürzere Steg neben der schon erkennbaren Slipanlage für einen Berufsfischer ist ebenfalls schon da.

Liegeplätze gibt’s nur über Warteliste

Insgesamt 38 Liegeplätze sind so entstanden, die alle bereits vergeben sind. „Wer noch Interesse hat, muss sich auf eine Warteliste setzen lassen“, sagte Richter. Als Schutz vor den Wellen wurde ein Wall aus robusten Bohlen aus sibirischer Lärche errichtet. Um den Arbeitsplatz im See zu erreichen, gab es mehrere Möglichkeiten: über die extra eingerichtete, temporäre Baustraße, per Boot, auf den schon in den Boden eingelassenen Bohlen balancierend, was Alexander Reinsch, Chef der tbs-Baufirma, mit den Händen in den Hosentaschen und akrobatischem Geschick locker meisterte, oder eben schwimmend.

Im nächsten Schritt wird das abgeflachte Ufer mit Steinen befestigt. Anfang September soll die feierliche Freigabe sein.

