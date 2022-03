Warum Rudis Rindviecher vom Cospudener See bei Leipzig wegzogen

Leipzig/Markkleeberg

Gerd ist die Ruhe selbst. So wie sein Gegenüber Rudi. Der gewichtige Brummifahrer mit der Dynamo-Dresden-Fanmütze und der 800 Kilo schwere Yak-Leitbulle mit der 40-köpfigen Herde mustern sich am Montagmorgen am Cospudener See gleich mehrmals. Am Ende wird Gerd siegen – so wie immer, wenn er Vieh transportiert. „Neulich bei den Bisons haben wir von acht Uhr bis abends neun Uhr gebraucht. Nur fürs Verladen“, seufzt Gerd. Für Rudis sanftmütige Herde benötigt er 40 Minuten.

Rudi und Yakeline

Das liege an den vielen Helfern, aber auch an Rudis Gemüt und Genen, erzählt Besitzerin Kerstin Doppelstein. Die Diplom-Biologin und Schafmeisterin hat Rudi als einjähriges Tier 2010 bekommen, ihn wegen seines Charakters und der gleichzeitig unbändigen Widerstandskraft schätzen gelernt. Seit 2016 betreibt sie mit Rudi die Yak-Haltung an der Südspitze des Cospudener Sees. Aus Rudi und seiner ersten Kuh Yakeline – „die hieß wirklich so“, muss Doppelstein schmunzeln – wuchs eine stolze Herde heran, die das Gelände offen hielt, eine Verbuschung verhinderte und zugleich Ausflüglern unzählige tolle Fotos von der Natur am See ermöglichte – eine Win-Win-Situation für alle.

Aber für Rudis Herde war das Gelände am „Cossi“ auf Dauer zu klein. Vor etwa zwei Jahren sei da über die befreundeten Naturschützer von Primigenius die Idee aufgekommen, mit den Rindern die Beweidung am Stöhnaer Becken zu übernehmen. „Talsperrenmeisterei, Forst, Jäger, Naturschutzbehörde, Landwirtschaft – alle haben mitgemacht, die Idee umzusetzen“, freut sich Doppelstein.

Ein 270 Hektar großes Zuhause

Im Ergebnis parkte Gerd Montagvormittag seinen Transporter am Gatter des Naturschutzgebietes. Dann öffnete er die Heckklappe und die Yaks trabten schließlich in ihr neues, 270 Hektar großes Zuhause.

„Wir haben vorher hier mit einer großen Schafherde den Bewuchs niedrig gehalten“, erzählt Doppelstein von der Vereinbarung mit der Talsperrenmeisterei. Die muss das Gelände als Überflutungsgebiet für ein Pleißehochwasser vorhalten, weswegen es nicht verwalden darf.

Schilf und Schaf passt nicht

„Aber mit den Schafen war es eine Plackerei“, berichtet die Meisterin der Tierwirtschaft. Das Gebiet sei oft sehr feucht, es gebe keine Wege – und bei 400 Tieren passiere immer etwas, müsse sie schnell am Ort sein können. Am Ende sei der Futterwert für die Schafe auch zu gering geworden. „Es gibt hier große Schilfbereiche, die nichts für Schafe sind. Yaks hingegen mögen das“, weiß sie.

Leitbulle Rudi war als erster auf dem Transporter, scheint hier Abschied zu nehmen von seiner alten Heimat. Quelle: Kempner

Rudi und seiner Herde jedenfalls schien am Montag die neue Heimat gleich zu gefallen. Nach anfänglicher Zurückhaltung nahmen die Tiere ihr neues Domizil gleich in Besitz. „Sie haben hier Wasser, Schatten, jede Menge Weideland, Rückzugsgebiete – und im Sommer stehen sie gerne mal zum Abkühlen mit den Beinen im Wasser“, erklärt Doppelstein.

Sieben Kilometer Zaun gezogen

Mit vielen Helfern hatte sie vorher rund sieben Kilometer Zaun ziehen müssen, um den Tieren eine sichere Heimat bieten zu können. Wie zur Belohnung konnte Doppelstein am Montag gleich den ersten Erfolg verkünden: „Erstes Kalb im Stöhnaer Becken ist just auf die Welt gekommen“, vermeldete sie um 14 Uhr, nur Stunden nach dem Einzug der Herde.

Besucher des Cospudener Sees müssen dennoch nicht ganz auf Yaks verzichten. „Fünf Tiere bleiben“, hat Doppelstein entschieden. Mit einer weißen Kuh und einem Bullen, der ebenfalls Weiß in den Genen trägt, wolle sie versuchen, dort eine entsprechende Linie zu züchten.

Esel und Hinterwälder

Wem das nicht tierisch genug ist: Seit einiger Zeit hat Doppelstein neben einigen Eseln auch sogenannte Hinterwälder am See stehen – „die kleinste europäische Rinderrasse“, sagt sie. Die Tiere seien aber nicht so ruhig wie Rudis Yaks – weswegen für sie ein Umzug ans Stöhnaer Becken nicht in Frage gekommen sei. sagt Doppelstein.

Von Jörg ter Vehn