Markkleeberg

Weil die Satzung, die das Reinigen der Gehwege und den Winterdienst in Markkleeberg regelt, bereits seit 1995 unverändert gilt, hatte sich der Stadtrat am Mittwoch eine Aktualisierung des Papiers vorgenommen. Neben deutlichen Vereinfachungen, die vor allem bei betroffenen Anrainern für ein Aufatmen sorgen dürften, enthält das Dokument allerdings auch Bestimmungen, die einigen Abgeordneten spürbares Unbehagen bereiteten.

In ihrer Sachdarstellung wies die Stadtverwaltung eingangs darauf hin, dass bisher „einzelne Regelungen Diskussionsspielraum in Bezug auf die Zuständigkeit für die Reinigungspflicht zuließen.“ Man habe die Satzung daher in ihrer Gesamtheit überarbeitet und den aktuellen rechtlichen Grundlagen angepasst. Für die zur Reinigung der Gehwege vor ihren Grundstücken verpflichteten Bürgerinnen und Bürger ergeben sich aus der Neufassung einige Erleichterungen.

Besen-Einsatz nur noch einmal im Monat

So wurde beispielsweise die bisher geltende Maßgabe einer wöchentlichen Reinigung der Gehwege vor dem eigenen Grundstück als unverhältnismäßig anerkannt. Künftig muss hier nur noch „mindestens im Abstand von vier Wochen“ gekehrt werden und dazwischen nur dann, wenn „tatsächlich vorhandener Reinigungsbedarf“ besteht. Sofern sich durch Laub, herabgefallene Früchte oder anderweitige Verschmutzung eine Unfallgefahr ergibt, gilt eine unverzügliche Beseitigungspflicht. In Sachen Winterdienst haben die Anrainer künftig allerdings etwas mehr zu tun. Die bisher geltenden 70 Zentimeter, die von Schnee und Eis zu befreien waren, wurden auf einen Meter erweitert. Damit soll Konfliktsituationen beispielsweise bei der Begegnung mit Passanten in Rollstühlen oder mit Kinderwagen entgegengewirkt werden.

Reichlich Diskussionsbedarf gab es im Ratssaal trotzdem. So warb Eric Peukert (B90/Grüne) dafür, die für kommunale Leistungen geltenden Einschränkungen auch den Bürgerinnen und Bürgern zuzubilligen. Hintergrund: In der neuen Satzung sind die Aufgaben der Stadt unter anderem „nur nach Maßgaben der städtischen Leistungsfähigkeit“ verpflichtend. In den aktuellen Beschluss wurde Peukerts Hinweis nicht aufgenommen. Deutlich intensiver entwickelte sich der Meinungsaustausch zu einem anderen Problem: Sofern in einer Straße gar kein Gehweg vorhanden ist - davon gibt es in Markkleeberg einige – gilt im Sinne der neuen Satzung ein Streifen von 1,50 Metern als Gehweg und muss gereinigt und im Winter beräumt werden.

Problemfall: Straßen ohne Gehweg

Diese Regelung sorgte fraktionsübergreifend für Unmut, dem sich Andreas Hesse (CDU) zuerst Luft verschaffte. „Die betreffenden Straßen haben meist deshalb keinen oder nur einen Gehweg, weil sie ohnehin schon sehr schmal sind“, argumentierte er und stellte fest: „Wenn man auf einer vier Meter breiten Straße auf jeder Seite 1,50 Meter als Fußweg frei schiebt, ist kein Platz mehr für Autos.“ Ähnlich sah es auch Rainer Leipnitz (SPD), der dieser Regelung das Prädikat „unlogisch“ verlieh. Wenn es in einer Straße nur auf einer Seite einen Gehweg gebe, sollte es doch reichen, im Winter auch nur diesen zu beräumen, forderte er. Schließlich sei ja im Sommer auch nur ein Gehweg vorhanden.

Letztendlich folgten die Stadträte mehrheitlich einem Vorschlag des Oberbürgermeisters. Demnach soll die Satzung in Kraft treten und man wolle sich nach dem nächsten Winter noch einmal über jene Punkte verständigen, die sich „möglicherweise als nicht praktikabel“ erwiesen haben.

Von Rainer Küster