Weihnachts-Andacht unter dem neuen Dach

Markkleeberg

Der Stern, der Ende November an Fahrradkirche in Zöbigker aufgezogen wurde, leuchtet in der Nacht hell über dem neuen, transparenten Dach – dafür wird am Weihnachtsabend, 24. Dezember, anlässlich der Andacht um 23 Uhr um Spenden gebeten. Wer möchte, kann sich das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen. Dazu sollen, so das Fahrradkirchen-Team, eigene Kerzen oder Laternen mitgebracht werden.

Am 9. November 2010 hatten sich neun Personen zusammengeschlossen, um sich als Verein der Freunde und Förderer der Fahrradkirche Zöbigker gegen den Verfall der denkmalgeschützten ehemaligen Dorfkirche zu engagieren. Mit dem transparenten Dach ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Projektes erreicht.

Von Gislinde Redepenning