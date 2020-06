Markkleeberg

Die Stadtverwaltung und die Fraktionen des Markkleeberger Stadtrates folgen nach vielen Jahren des Engagements den Forderungen der Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI) und plädieren gemeinsam für ein Landschaftsschutzgebiet Weinteichsenke. Das soll sich an das auf Leipziger Gemarkung bestehende Landschaftsschutzgebiet Lößnig-Dölitz anschließen.

Markkleebergern sollen Ängste genommen werden

„Eine Schutzgebietsausweisung ist grundsätzlich sinnvoll“, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Wir möchten den Markkleeberger Bürgerinnen und Bürgern damit auch die Ängste vor einer Bebauung der Weinteichsenke nehmen.“ Der Antrag zur Unterschutzstellung der Weinteichsenke müsse vom Landratsamt in einem förmlichen Verfahren bearbeitet werden. „Der konkrete Flächenumgriff wird mit dem Landkreis Leipzig und dem Stadtrat zu diskutieren sein“, so Schütze weiter. Bestehende Nutzungen, zum Beispiel die Landwirtschaft, sollen dabei berücksichtigt werden.

Ökolöwen-Antrag wird 2017 abgelehnt

Im Jahr 2017 hörte sich das noch anders an. Das Landratsamt hatte den im Frühjahr gestellten Antrag der Ökolöwen Leipzig auf Schutz der Weinteichaue als Landschaftsschutzgebiet mit der Begründung abgeschmettert, dass die geforderte Maximalvariante nicht notwendig sei. Im Einvernehmen mit der Stadt Markkleeberg habe man festgestellt, dass vorhandene „Schutzgüter ausreichend geschützt“ seien. Das bezieht sich nach Auffassung der BI auf den Bachlauf und die Böschungsbereiche und sei definitiv viel zu wenig, hieß es.

Bebauung der Rilkestraße bedenklich

Die BI begrüßt die Absichtserklärung Markkleebergs als Schritt in die richtige Richtung. „Bedenklich finden wir jedoch das ausdrückliche Festhalten der Stadt an einer optionalen Bebauung der Rilkestraße, die tief in die Weinteichsenke einschneiden würde“, betonen Dirk Lange und Birk Engmann für die BI. „Wir möchten verhindern, dass erst die Planierraupen anrollen und danach nur die Reste, die noch übrig bleiben, geschützt werden.“ Denn die Diskussion um eine mögliche Bebauung des Randstreifens der Rilkestraße im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplanes, die in den vergangenen Monaten für Unruhe unter den Anwohnern gesorgt hatte, geht weiter. Darüber werde letztendlich der Stadtrat befinden, sagt Schütze. Der Trassenkorridor für die S 46, Bestandteil des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes, werde jedoch voraussichtlich verschwinden.

Schutzgebiete brauchen Pufferzonen

Der aktuelle Bericht zur Lage der Natur des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ( BMU), in dem neben der Ausweisung von Schutzgebieten auch weiträumige Pufferzonen empfohlen werden, bestätige ihr Anliegen, so die BI. Immerhin habe Markkleeberg in den zurückliegenden Jahren mit mehr als 200 Hektar einen der höchsten Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwächse in Westsachsen verzeichnet.

Nur eine Aktion der BI: Sie hat Protest-Postkarten an die Haushalte verteilt, die von zahlreichen Markkleebergern an den OBM geschickt worden sind. Quelle: Kempner

„Die Weinteichsenke stellt die letzte im Süden von Leipzig naturnah erhaltene Bachaue zur Pleiße hin dar. Hier entsteht wichtige Kaltluft zur Kompensation städtischer Überwärmung“, heißt es in der Begründung der BI weiter. „In der Senke leben viele streng geschützte Tier- und Pflanzenarten. Eine Bebauung an der Rilkestraße zerstört die landschaftliche Erlebniswirksamkeit und widerspricht damit den Zielen eines Landschaftsschutzgebietes.“ Auch die historische Kulturlandschaft als Stätte der Völkerschlacht wäre nicht mehr gegeben.

Von Gislinde Redepenning