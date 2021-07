Markkleeberg

Die am Donnerstag, 15. Juli, im Weißen Haus in Markkleeberg beginnende Ausstellung von Werken des Leipziger Malers und Grafikers Werner Tübke (1929–2004) wird sogar ausgewiesene Kenner schwärmen lassen. Davon ist auch Kunsthistoriker und Kurator Richard Hüttel überzeugt, denn er weiß, was da für Schätze präsentiert werden. „Von den insgesamt 41 ausgestellten Aquarellen und Zeichnungen wurden mehr als die Hälfte noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt“, sagt der Tübke-Experte und strahlt.

Auch Gisa Hartmann vom Markkleeberger Kulturmanagement ist stolz auf diese einzigartige Schau. Dankbar ist sie vor allem der Leipziger Galerie Schwind, die mit ihren Leihgaben aus dem Nachlass des einstigen Rektors der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig diese Exhibition erst möglich machte. „Aber auch ohne die Tübke-Stiftung und das Engagement von Richard Hüttel wäre diese Ausstellung nie zustande gekommen“, ist sie überzeugt.

„Ein leuchtendes Tagebuch seiner klassischen Reisen“

Die Schau selbst ist chronologisch konzipiert und zeigt einen Querschnitt von Impressionen, die Tübke während seiner Reisen zwischen 1947 und 1999 einfing. Hüttel benutzt dazu gern eine Formulierung, mit der Tübkes Freund Eduard Beaucamp die Bilder einst beschrieb: „Ein leuchtendes Tagebuch seiner klassischen Reisen.“ Dieses Tagebuch beginnt im Jahr 1947 in Tübkes Heimat Schönebeck, reicht über Stationen in Südeuropa und den Alpen bis hin zur damaligen Sowjetunion. Auch Momentaufnahmen von seinen Aufenthalten an der Ostsee hat Tübke festgehalten.

Dieses Aquarell von Werner Tübke entstand 1957 und trägt den Titel „Landschaft bei Wachau“. Ortskundige Besucher erkennen im Hintergrund den Turm der Städtelner Kirche. Quelle: Andre Kempner

Zwischen Städtelner Kirche und Moskauer Kreml

Drei der ausgestellten Bilder, da sind sich Hartmann und Hüttel einig, werden beim Markkleeberger Publikum besondere Aufmerksamkeit genießen. „Ein Aquarell aus dem Jahr 1959 zeigt die Landschaft bei Wachau“, erläutert Kurator Hüttel und deutet auf ein Kunstwerk im Foyer. „Tübke hat es von einem Standort aus gemalt, wo sich heute der Markkleeberger See befindet.“ Auch zwei andere, nach Hüttels Kenntnis bislang ebenfalls noch nie gezeigte Federzeichnungen bieten Motive aus Markkleeberg. „Das macht die Ausstellung so einzigartig und gibt ihr auch einen regionalen Bezug“, freut sich Kulturmanagerin Hartmann. Wo sonst finde man in einer so hochkarätigen Schau die Städtelner Kirche neben dem Moskauer Kreml?

Die Tübke-Schau „Denn alle Reisen der Welt sind in mir ...“ wird am 15. Juli um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet und ist noch bis zum 17. Dezember – immer dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr – im Weißen Haus, Raschwitzer Straße 11, zu sehen.

Von Rainer Küster