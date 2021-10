Wie Markkleeberger Fundsachen unter den Hammer kommen

Markkleeberg

Das Lager im Keller des Markkleeberger Fundbüros ist rappelvoll. Um Platz zu schaffen, kommen die Fundsachen gewöhnlich unter den Hammer. Das wird auch diesmal so sein, allerdings nicht in Form einer Auktion im Rathaus, sondern erstmals bei einer Online-Versteigerung. Der Startschuss dazu erfolgt am Dienstag, 26. Oktober. „Auf der Plattform www.zoll-auktion.de werden zunächst fünf Fahrräder in drei Auktionen angeboten. Eines einzeln, die vier anderen Fahrräder paarweise“, informiert Rathaus-Pressesprecher Daniel Kreusch.

Mehr als 30 Fahrräder haben sich im Lager des Fundbüros angesammelt. Die ersten fünf davon sollen ab Dienstag online versteigert werden. Quelle: André Kempner

Das Einstiegsgebot liegt bei jeweils zehn Euro, wer mitbieten will, benötigt eine Registrierung. „Die ist online beim Zoll-Auktionshaus erhältlich, natürlich kostenlos“, erläutert Daniel Kreusch und weist zugleich darauf hin, dass man sich zwar unter einem Pseudonym registrieren könne, aber dennoch mindestens 18 Jahre alt sein muss. „Interessenten haben dann rund vier Wochen Zeit, sich das gewünschte Fahrrad aus der ersten Auktionsrunde zu sichern“, sagt er. Natürlich soll es nicht bei diesen fünf Drahteseln bleiben. „Es ist zugleich ein Test. Wird das Angebot angenommen, stellen wir schrittweise neue Fundsachen ein, auf die weder Eigentümer noch Finder Anspruch erhoben haben.“

Expertentipp: Handynummer im Ehering

Was da im Keller des Technischen Rathauses noch so alles auf die Bieter wartet, weiß Martina Lieber. Als Mitarbeiterin im Gewerbeamt ist sie seit 2017 für das Fundbüro zuständig und hat damit einen exklusiven Blick auf all das, was die Markkleeberger so alles verlieren oder liegenlassen. Über 130 Fundsachen bewahrt sie im Lager auf. „Die Hitliste wird von Fahrrädern und Schlüsseln angeführt, davon haben wir jeweils über 30 Stück.“ Aber auch elektronische Geräte wie Handys oder MP3-Player werden immer wieder abgegeben. Selbst Eheringe sind keine Seltenheit. „Durch eingravierte Vornamen und das Hochzeitsdatum können wir über das Standesamt manchmal die Eigentümer ermitteln, aber meist sind diese Anhaltspunkte zu vage“, berichtet Martina Lieber, die sogar ein Ehepaar kennt, das sich aus diesem Grunde seine Telefonnummern in die Ringe gravieren ließ.

Da war die Vorfreude auf den Grillabend im Garten wohl so groß, dass der Einkaufskorb samt Waren glatt vergessen wurde. Auf Wiedersehen im Fundbüro. Quelle: André Kempner

Nummern sind auch bei Fahrrädern oft des Rätsels Lösung. „Jedes Fahrrad hat eine solche, meist unter dem Tretlager. Wenn die Eigentümer diese Nummer bei der Polizei angeben, haben wir bei unserer Nachfrage einen Treffer und können das Gefährt zurückgeben“, schildert die Chefin des Fundbüros, der es gelingt, immerhin rund 20 Prozent aller Fundsachen an ihre Eigentümer zurück zu vermitteln. „Jeder abgegebene Gegenstand hat seine eigene Geschichte“, schwärmt Martina Lieber von ihrem Job und erinnert sich dabei vor allem an die kuriosesten Fälle. Wie man beispielsweise ein Lymphdrainagegerät im Wert von 500 Euro verlieren kann, sei ihr ein Rätsel. Originell sei auch der prall gefüllte Einkaufskorb gewesen, der bei ihr abgegeben wurde. Und nicht zuletzt wäre da noch das Motorrad Marke Suzuki, das bereits seit 2008 im Lager steht und demnächst ebenfalls unter den Hammer kommen soll. „Das hat noch niemand vermisst“, wundert sich Martina Lieber. Aber vielleicht freut sich bald ein neuer Besitzer darüber.

Von Rainer Küster