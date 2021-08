Wie Wirt Esche in Markkleeberg zur Linde kam

Markkleeberg

Eigentlich gilt Frank Esche in Markkleeberg als Inbegriff für gesellige Gastlichkeit und die Ausrichtung von Festen aller Art. Dass ausgerechnet sein 30-jähriges Jubiläum als Gastronom eher leise zelebriert werden musste, ist zwar den Corona-Beschränkungen geschuldet, aber traurig ist Esche trotzdem nicht darüber. Selbstdarstellung war noch nie sein Ding. Beim Lindenwirt stehen die Gäste im Mittelpunkt.

Das war schon so, als der gelernte Koch im Mai 1979 zum Team der Betriebskantine im Markkleeberger Konsü-Hauptbetrieb stieß. „Zwei Jahre später war ich dort schon Küchenleiter“, erinnert sich der heute 63-Jährige. Im Sommer 1991 übernahm er die Kantine dann als selbstständiger Gastronom. Für Gedanken, dass er mal sein 30-jähriges Betriebsjubiläum feiern könnte, sei damals keine Zeit gewesen, sagt er. „Ich hatte täglich bis zu 400 knurrende Mägen am Mittagstisch zu versorgen“, blickt er zurück. Denn längst waren nicht nur Konsü-Mitarbeiter zu beköstigen. „Der Bauboom hat auch jede Menge Handwerker an den Ausgabe-Tresen gespült“, schildert Esche, der sich noch gut daran erinnert, dass holländische Kraftfahrer tatsächlich in Holzpantoffeln (Klompen) in seine Kantine einrückten.

Von der Betriebskantine in den Ratskeller

Diese Etappe in Esches Leben endete, als mit der Konkurrenz auf dem deutschen Bonbon- und Süßwarenmarkt auch gleich deren Gelände bereinigt wurde. Doch als die Abrissbagger in der Koburger Straße anrückten, hatte der Familienvater längst eine neue Perspektive im Auge. Der Ratskeller „Zur Linde“, zu jener Zeit schon sechs Jahre verwaist, wartete auf einen neuen Betreiber. „Im Grunde genommen war das Interieur komplett Schrott“, sagt Esche.

So habe er 2002 erst einmal die Küche flottgemacht und von dort aus einen Catering-Service etabliert. Als zwischen 2006 und 2009 mit dem Rathaus auch der Ratskeller saniert wurde, zog Esche vorübergehend noch einmal aus der Linde ins „Schlemmerstübchen“ in der Hauptstraße um. „Aber ab Oktober 2009 ging’s dann richtig los“, erzählt er. Und bei diesen Worten schwingt noch heute Freude mit.

Höhepunkte mit Kult-Status

Knapp 500 Plätze bietet Esche im Restaurant, auf dem Freisitz sowie im Großen und Kleinen Lindensaal an. Der ideale Rahmen für Familienfeiern, Tagungen und gesellschaftliche Events, ebenso für Konzerte der „Firebirds“ oder „Butlers“, die in Markkleeberg eine Art Kult-Status genießen. Auch an andere Höhepunkte erinnert sich der Gastwirt gern. „Einmal hatte ich an einem Tag fünf Hochzeitsgesellschaften gleichzeitig“, erzählt er. „Je eine im Großen und Kleinen Lindensaal, im Restaurant, im Weißen Haus und in der Orangerie Gaschwitz. Wie ich das geschafft habe, weiß ich heute noch nicht“, berichtet der Mann, zu dessen Gästen längst nicht mehr nur Markkleeberger zählen.

„Es kommen ab und zu auch Promis hierher“, sagt Esche und zeigt auf die Foto-Wand hinter dem Tresen, von der Frank Schöbel, Herbert Köfer und Gregor Gysi neben Wolfgang Schäuble, Tom Pauls und anderen bekannten Gesichtern in den Gastraum lächeln. Entertainer Gunther Emmerlich hat unter seinem Konterfei eine besondere Botschaft für den Gastronom hinterlassen: „Alles Gute dem Wirt, der nie irrt“, steht darauf geschrieben. Der Adressat wiegelt ab. Fehler mache jeder, sagt Esche. Aber dass er vor 30 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, habe er nicht eine Sekunde bereut.

Von Rainer Küster