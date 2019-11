Wildschwein-Rotten ziehen am helllichten Tag durch Wohngebiete in Markkleeberg

Markkleeberg

Seit dem Sommer sind Wildschweine in Markkleeberg unterwegs. Erst suchten sie in den Morgen- und Abendstunden das frische Grün auf dem Golfplatz heim, dann kamen sie in die angrenzenden Wohngebiete. Anfang September herrschte kurzzeitig Ruhe. Jetzt sind sie wieder da und tummeln sich in Rotten ungeniert auch tagsüber auf dem Eulenberg.

Gefahrensituationen nehmen zu

Das Anwachsen der Bestände sei ein bundesweites Thema, keineswegs eine spezifische Markkleeberger Problematik, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Noch habe man keine Berliner Verhältnisse – in der Hauptstadt leben geschätzt 3000 bis 5000 Tiere – jedoch eine ernstzunehmende Problemlage. Die habe auch in anderen Teilen der Region zugenommen.

Auf dem Eulenberg tummeln sich auch tagsüber ungeniert Rotten von Wildschweinen auf der Suche nach Nahrung. Gefahrensituationen nehmen damit zu. Quelle: privat

Gedeckte Tisch auf Wiesen und in Gärten

Die Gründe sind bekannt. Die Populationen haben sich in den milden Wintern stark vermehrt. Während der trockenen Sommermonate haben die Wildschweine zum Leidwesen der Gartenbesitzer schnell gelernt, dass sie in den ordentlich bewässerten Arealen, auf Komposten und auf grünen Wiesen mit Fallobst und Kleingetier mehr Essbares finden als im Wald. Derzeit wollen sich die Schwarzkittel offenbar Winterspeck anfressen und dringen immer weiter in die Markkleeberger Siedlungsbereiche vor.

Zusätzliche Weidmänner sind unterwegs

Damit könnten logischerweise Gefahrensituationen entstehen, weiß der OBM. Seit beinahe einem halben Jahr stehe man ständig mit der Unteren Jagdbehörde des Landkreises und dem Sachsenforst in Verbindung, um Herr der Lage zu werden. Mit mäßigem Erfolg. Für den Bereich Abendweg und Golfplatz am Cospudener See wurden erst zwei, dann vier speziell ausgebildete Jäger gefunden, die mit einer Sonderabschussgenehmigung im stadtnahen Bereich schießen dürfen. Auch in der Neuen Harth sind inzwischen zwei Weidmänner mehr unterwegs, zusätzlich zu den beiden Jagdpächtern.

Ideen aus der Bevölkerung gebe es viele, nicht alle sind jedoch umsetzbar. „Wir können die Tiere nicht in den Wohngegenden wegfangen“, erläutert Schütze. „Wir müssen uns im gesetzlichen Rahmen bewegen und daher auch die Angebote zahlreicher Hobbyjäger ablehnen.“

Arbeit der Jäger wird massiv behindert

„Das Problem ist, dass die Arbeit der Jäger massiv behindert wird“, sagt Schütze. Sie dürften nur von Hochsitzen herab schießen, die regelmäßig zerstört würden – vermutlich von Tierschützern. Vor wenigen Tagen erst sei das wieder passiert. Erschwerend komme für die Jäger hinzu, dass zu jeder Tages- und Nachzeit Menschen im Wald unterwegs seien. Kontraproduktiv sei auch das eigenmächtige Handeln von Bürgern, die eigene Vertreibungsstrategien entwickelten, wie Topfschlagen oder sogar das Zünden von Silvesterböllern. Seien die Wildschweine dadurch einmal aufgeschreckt, könnten die Jäger gleich wieder zusammenpacken und für diese Nacht nach Hause gehen. „Deshalb unser dringender Appell, die Arbeit der Jäger nicht zu behindern“, so der OBM. „Wir wünschen uns auch, dass uns Mitteilungen über einzelne Tiere und Rotten umgehend gemeldet werden, damit wir zeitnah unsere Jäger informieren können.“ In diesem Zusammenhang dankt er allen, die Fotos oder sogar Videos geschickt haben. Beides helfe, mögliche Wege nachzuvollziehen. Auch wer ein Versteck kennt, möge sich melden. Das Ausdünnen und Beschneiden von Gebüschen, so wie das bereits auf öffentliche Gelände in der Zöbigker Straße in Großstädteln passiert ist, könne ebenfalls helfen, die Plage einzudämmen.

Neue Jagdstrategien werden erarbeitet

In einem Gespräch mit Vertretern des Sachsenforstes, darunter Leipzigs Forstdirektor Andreas Padberg, sind weitere Vorgehensweisen erörtert worden. In Planung ist eine groß angelegte Drückjagd. Die umfassenden Vorbereitungen dafür laufen. „Außerdem erarbeiten wir gemeinsam eine neue Jagdstrategie für die Neue Harth“, verriet Schütze. Ein Teil gehöre dem Sachsenforst, ein anderer der Stadt Markkleeberg, die zwei Jagdpachten vergeben hat. Man wolle das Wildschwein-Problem künftig mit einem einheitlichen Konzept angehen, das bis zum Frühjahr auf dem Tisch liegen soll.

Meldungen von einzelnen Tieren oder Rotten sollen die Markkleeberger so zeitnah wie möglich an ordnungsbote@markkleeberg.de schicken.

Von Gislinde Redepenning