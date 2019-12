Wildschweine beim Weihnachtsspaziergang auf dem Eulenberg

Markkleeberg

Wildschweine verbreiten in Markkleeberg zunehmend Furcht und Schrecken. Denn sie kommen längst nicht mehr nur nachts, um auf Wiesen und in Gärten nach Nahrung zu suchen – völlig angstfrei ist eine Rotte halbwüchsiger Tiere am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages durch das Wohngebiet am Eulenberg gestreift.

Schwarzkittel sind völlig angstfrei

„Mein Nachbar hat eine Rotte mit sechs oder sieben halbwüchsigen Wildschweinen gesehen, eine Bache war nicht dabei“, berichtet Jürgen Wutzler aus dem Goldlackweg. Möglicherweise mache es die recht jungen Tiere noch gefährlicher, wenn sie ohne „Anführer“ umherziehen. Nicht nur er und seine Frau seien jetzt verunsichert, beim Besuch des dreieinhalbjährigen Enkels werde man noch besser aufpassen als sonst. Und gleich um die Ecke liege der Spielplatz Nelkenplatz.

„Die Nachbarn haben versucht, die Wildschweine mit viel Krach zu vertreiben, aber das hat die gar nicht gestört“, sagt Wutzler. „Bei mir haben sie im Vorgarten gewühlt.“ Dabei hätten sie zwar keine größeren Schäden angerichtet, jedoch ein sehr ungutes Gefühl zurückgelassen. „Wir wohnen schließlich nicht am Rand einer Siedlung, wo die Schwarzkittel mal eben eine Straße überqueren müssen, sondern mittendrin“, so Wutzler.

Anwohner verlangen Sicherheit

„Was tun, wenn einem die Rotte mitten auf der Straße begegnet?“ fragt er. „Die Stadtverwaltung ist in der Pflicht, den Bürgern zumindest ein Gefühl der Sicherheit zu geben.“ Inzwischen sei auch das Nahrungsangebot im Wald groß genug, deshalb gebe es eigentlich keinen Grund, dass die Schweine in den Siedlungen auf Suche gingen. Es sei an der Zeit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, denn Selbsthilfe sei ja kaum möglich. „Die klugen Ratschläge sind nicht hilfreich, ich kann keinen Elektrozaun um mein Grundstück herum installieren“, ärgert sich der Markkleeberger. Und die Chance, dass die Stadt gleich einen Jäger hinterherschickt, um die Verstecke zu finden, sei zwischen den Feiertagen ja nicht gegeben. Seine Informationen habe er jedenfalls wie von der Stadtverwaltung gewünscht an die Mail-Adresse ordnungsbote@markkleeberg.de gesendet.

Forstdirektor empfiehlt maximale Bejagung

Im Zuge der letzten Stadtratratssitzung Mitte Dezember hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) Leipzigs Forstdirektor Andreas Padberg und Oliver Hering, den Leiter des Reviers Neuseenland, als Gesprächspartner zum brisanten Thema eingeladen. Das Ansteigen der Schwarzkittel-Bestände sei ein EU-weites Problem, hatte Padberg erklärt. Geschossen würden mittlerweile nicht nur im Forstbezirk Leipzig und im Bereich der Neuen Harth Spitzenwerte. Nach der demnächst anstehenden Drückjagd dürfe man mit einem Rekordergebnis rechnen. Dabei spiele nicht nur die Ausbreitung der Wildschweine in besiedelten Gebieten eine Rolle, sondern auch die Afrikanische Schweinepest. „Sie steht vor den Toren, es ist eine Frage der Zeit, bis sie bei uns auftritt“, so Padberg. Seine Kernaussage zur Dezimierung der Borstentiere: Der Jagddruck muss maximiert werden. Markkleeberg arbeitet derzeit an einer gemeinsamen Strategie mit dem Sachsenforst. Solange scheinen sich die Wildschweine als Gewinner des Klimawandels in Markkleeberg zu urbanisieren. Sie besitzen eine große Lernfähigkeit, können sich merken, wo gejagt wird und geben das Wissen über Generationen weiter, haben die Stadtjäger in Berlin längst festgestellt.

Natürlich müsse auch darüber hinaus gehandelt werden, bestätigt Padberg. Habitatmanagement, also Rückzugsmöglichkeiten unattraktiv machen, sei eine von mehreren Möglichkeiten. Es gebe eine Vielzahl einzelner Elemente, jedoch keine Patentlösung. „Wir bekommen zahlreiche Mitteilungen über Verstecke und Wildwechsel“, erklärte dazu der OBM. Man habe bereits Gebüsche ausgedünnt und beschnitten. Handeln könne man jedoch nur auf städtischen Liegenschaften.

Von Gislinde Redepenning