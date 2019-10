Markkleeberg

Ein Blick in den Kees’schen Park oder in betroffene Gärten führte auch in den letzten Tagen unweigerlich zur Feststellung: Sie sind noch da, die Wildschweine.

Auf der Suche nach Lösungen werden die Rufe nach Jägern lauter, von denen eine effektivere und vor allem stärkere Bejagung gefordert wird. Diese aber se...