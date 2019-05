Großpösna

Was in den Jahren 2017 und 2018 bereits für die Friedhöfe in Großpösna und Seifertshain vereinbart wurde, gilt nun auch für den Friedhof in Dreiskau-Muckern: Für dessen Unterhaltung und Bewirtschaftung schließt die Gemeinde Großpösna zur Unterstützung des kirchlichen Friedhofsträgers eine Vereinbarung mit dem Kirchenvorstand des evangelisch-lutherischen Kirchspiels im Leipziger Neuseenland. Darin wird die Gestaltung der Zusammenarbeit geregelt. Der Gemeinderat beschloss unlängst einstimmig die entsprechende, von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) zu unterzeichnende Vereinbarung.

Gemeinde übernimmt den Winterdienst

Zunächst wurde in den Ausführungen zum Beschluss festgehalten, dass es laut Sächsischem Bestattungsgesetz eine Pflichtaufgabe der Gemeinden ist, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten und diese Einrichtungen zu unterhalten. Außerdem sei dafür Sorge zu tragen, dass die notwendigen Bestattungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Die kirchlichen Friedhofsträger wiederum bemühen sich unter den heutigen Verhältnissen, die von ihnen verwalteten Friedhöfe weiter zu unterhalten. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen haben geeignete Vereinbarungsmuster erarbeitet, auf de-ren Grundlage die Zusammenarbeit zwischen kirchlichem Friedhofsträger und Kommune gestaltet werden kann.

Grundlage für vorliegende Vereinbarung ist die Rahmenvereinbarung über die Grundsätze für eine angemessene Beteiligung der Kommunen am Kostenaufwand kirchlicher Friedhofsträger zwischen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag 18. Dezember 2000. So wird nun festgeschrieben, dass die Gemeinde im Bereich Sachleistungen unter anderem die Mäharbeiten auf dem Friedhof und die Entsorgung des Mähguts übernimmt. Auch die Durchführung des Winterdienstes, die Beseitigung von Hecken und Sträuchern, Baumschnittarbeiten oder sonstige bauliche Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Absprache mit der Kirche sowie die Übernahme der Anliegerpflichten im Rahmen der Gehwegreinigungssatzung übernimmt die Gemeinde Großpösna.

Blick in die Bücher möglich

Die Kirche selbst bleibt entsprechend der Vereinbarung verantwortlich für die ordnungsgemäße und würdevolle Durchführung der Bestattungen, für die Verwaltung des Friedhofs, für die Organisation des Containerdienstes und der Abfallentsorgung (Blaue Tonne). Auch die Instandhaltung und der Betrieb des Kirchgebäudes auf dem Friedhof liegen ebenso wie die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen in den Händen der Kirche. Die Gemeinde wiederum leistet im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanzielle Zuschüsse bei besonderen Maßnahmen und nach separater Vereinbarung. Großpösna wird das Recht eingeräumt, von der Kirche einen Nachweis über die wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Friedhof anzufordern und jederzeit Einsicht in die entsprechenden Bücher nehmen zu können.

Von Olaf Barth