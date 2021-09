Markranstädt/Leipzig

Ob der Markranstädter Bauamtsleiter Sven Pleße der Bestechlichkeit schuldig ist oder nicht, das steht auch am zweiten Verhandlungstag im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Leipzig nicht fest. Nach Vernehmung aller Zeugen, darunter der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und Polizeidirektor Mario Luda, wird es auf Wunsch von Verteidiger Malte Heise einen zusätzlichen Verhandlungstermin geben.

Amtsgericht verhängt Bewährungsstrafe

Pleße soll in seiner damaligen Funktion als Bauamtsmitarbeiter der Stadt Markkleeberg im Jahr 2016 einen Bebauungsplan manipuliert und aus einem Denkmalgarten ein Baufeld gemacht haben. Das räumte er bereits am ersten Verhandlungstag im Berufungsprozess ein. Allerdings bestritt er auch am Donnerstag vor dem Landgericht, deswegen einen Vorteil erhalten oder versprochen bekommen zu haben. Dafür war er vom Amtsgericht Borna zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden – und hiernach in Berufung gegangen.

Markkleeberger Oberbürgermeister sagt aus

Neben der Leiterin des Stadtplanungsamtes äußerte sich am Donnerstag auch der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). So habe er Anfang August 2016 erfahren, dass auf der Homepage der Stadt ein Bebauungsplan für den „Villen- und Siedlungsraum Raschwitz“ eingestellt ist, der nicht dem gültigen Stadtratsbeschluss entspricht. Es habe schnell den Verdacht gegeben, dass die Änderungen nur während der Abwesenheitszeiten des eigentlich zuständigen Mitarbeiters vorgenommen worden sein konnten. Auch das hatte Pleße, der eben dieser Vertreter war, bereits eingeräumt. „Daraufhin wurde mit dem Personalrat abgestimmt, dass wir den dienstlichen E-Mail-Verkehr von Herrn Pleße checken wollen“, schilderte Schütze. „Mit den Mails wurde der Anfangsverdacht dann belegt.“ So habe sein ehemaliger Mitarbeiter von einem Projektentwickler eine E-Mail erhalten, in der stehe: „Wir könnten damit Millionen verdienen.“

Verteidiger: „Aussagen krass rechtswidrig erlangt“

Daraufhin sei es zu einem Gespräch der Amtsleiter mit dem Oberbürgermeister gekommen, in dessen Verlauf Pleße hinzugebeten wurde – ohne Angabe eines Grundes und ohne Nennung des Teilnehmerkreises, wie alle Beteiligten bestätigten. „Das zeigt, dass die Aussagen während des Gesprächs in krass rechtswidriger Weise erlangt worden sind“, befand Verteidiger Heise und erhob gegen jegliche Aussagen aus diesem Gespräch sowie gegen das Gedächtnisprotokoll der Hauptamtsleiterin Widerspruch hinsichtlich der Verwertung. Auf jenes Gedächtnisprotokoll stützt sich allerdings die Verurteilung von Pleße. „Das kann man so nicht hinnehmen“, betonte Heise.

Urteil soll es nächsten Donnerstag geben

Polizeidirektor Mario Luda, der das Grundstück kaufen wollte, für das der Bebauungsplan manipuliert wurde, gab im Zeugenstand an, er habe den Besitzer des Denkmalgartens schon länger gekannt. „Er meinte, ich muss mich um nichts kümmern“, sagte Luda. Der damalige Eigentümer machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, ebenso wie Pleßes Bekannter, der die Änderung wollte.

Die Verhandlung soll am nächsten Donnerstag mit den Plädoyers weitergeführt werden. Auch der Angeklagte will sich erneut äußern.

Von Linda Polenz