Wird aus Deponieberg am Störmthaler See ein Kulturtempel?

Großpösna

Wer sich an dem Ideen-Wettbewerb für die künftige Gestaltung der Deponie Cröbern beteiligen möchte, bekommt dazu nun mehr Zeit. Aufgrund der Corona-Lage verlegen die Initiatoren der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) und des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) den Abgabetermin für Vorschläge vom 11. November auf den 12. Dezember 2020. „Auf Grund der aktuellen neuen Regeln zur Covid-19-Pandemie haben wir uns entschlossen, den Interessierten weitere vier Wochen zur Bearbeitung zur Verfügung zu stellen“, teilte WEV- Geschäftsführer Bernd Beyer mit. Damit könnten Ideen noch bis zu 12. Dezember postalisch oder persönlich beim Büro für urbane Projekte oder bei der WEV mbH eingereicht werden.

Keine Grenzen für Ideen

Der Ideenwettbewerb war am 1. Oktober ausgelobt worden und soll die Vorschläge und Konzepte der Bürgerinnen und Bürger in die Planung der Nachnutzung der Deponie in Cröbern integrieren. Dabei seien keine Grenzen gesetzt: Von Natur- und Umweltprojekten, über Sport- und anderen Freizeitanlagen bis hin zu künstlerischen Beiträgen könne alles dabei sein, heißt es. Ausführliche Informationen dazu gibt es auf den Webseiten www.wev-sachsen.de, www.zaw-sachsen.de und www.urbaneprojekte.de/kompetenzen/verfahrensbetreuung/zdc. Weitere Fragen dazu beantwortet das Büro für urbane Projekte unter wettbewerb-zdc@urbaneprojekte.de oder per Telefon Sandra Eulitz unter 034299 53124 oder per E-Mail sandra.eulitz@wev-sachsen.de.

Von Olaf Barth