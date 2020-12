Zwenkau

Noch blinken die Weihnachtsbäume in den Stuben und Dank der Spenden der Gärtnerei Neidhardt aus Zitzschen und der Familie Kirmse aus Rüssen-Kleinstorkwitz auch in Zwenkau und den Ortsteilen – hier haben die Bauhofmitarbeiter fleißig geschmückt. Wie in jedem Jahr stellt sich nach den Feiertagen die Frage: Wohin mit dem guten Stück?

Verbrennen in Rüssen abgesagt

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rüssen-Kleinstorkwitz haben wegen der Corona-Pandemie schweren Herzens das traditionelle Baumverbrennen zum Abschied von der Weihnachtszeit mit geselligem Beisammensein, Glühwein und Rostern abgesagt.

In Zwenkau wird für ausgediente Weihnachtsbäume auf dem Vorplatz des Bauhofes der Stadt in der Leipziger Straße 108A eine Sammelstelle eingerichtet. Die Bäume sind vollständig abzuschmücken und können vom Montag, 4. Januar 2021 bis einschließlich 29. Januar abgegeben werden. Die Ablage von Weihnachtsbäumen an Glascontainerplätzen ist verboten.

Abgabe an Wertstoffhöfen bis Februar

Im Landkreis Leipzig dürfen ausrangierte Christbäume sogar bis zum 28. Februar 2021 kostenfrei an allen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Natürlich müssen sie von allem Schmuck, wie Lametta oder Kugeln, befreit sein.

Von Gislinde Redepenning