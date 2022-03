Beim Brand einer Scheune in Zwenkau griffen die Flammen am Mittwoch Flammen auf ein Wohnhaus über. Es entstand hoher Sachschaden, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Wohnhaus bei Scheunenbrand in Zwenkau beschädigt

Polizei ermittelt - Wohnhaus bei Scheunenbrand in Zwenkau beschädigt

Polizei ermittelt - Wohnhaus bei Scheunenbrand in Zwenkau beschädigt