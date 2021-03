Wohnungsgenossenschaft Böhlen baut Mehrfamilienhäuser in Zwenkau und Pegau

Böhlen

Ein Neubau in Zwenkau, ein Neubau in Pegau: Die Wohnungsgenossenschaft Böhlen will ihren Wohnungsbestand sukzessive erneuern und investiert daher in zwei größere Bauprojekte. Was beide Vorhaben eint: Es entstehen sowohl größere Wohnungen für Familien als auch kleinere barrierefreie Wohnungen für Paare, Singles oder Senioren. Nach den Neubauten in Leipzig und Böhlen ist es da nunmehr vierte Projekt, das die WG Böhlen in Angriff nimmt.

Allein in Zwenkau entstehen ab Sommer dieses Jahres in der „Harthweide“ drei je dreigeschossige Häuser mit insgesamt 26 Zwei- bis Vierraumwohnungen. An der Großdeubener Straße hatte die Genossenschaft den Zuschlag für ein passendes Grundstück bekommen. „Und die Lage ist wirklich optimal“, betont Vorstandsmitglied Uwe Graupner. Direkt nebenan gebe es eine kleine Parkanlage, auf der anderen Seite der künftigen Wohnhäuser einen Spielplatz, gegenüber einen Parkplatz und einen Kindergarten, der bald gebaut werde. Was wohl für eine besonders hohe Nachfrage sorgen dürfte, sei der Blick auf den Zwenkauer See.

Hanglage in Zwenkau lässt Baukosten steigen

Laut Jörg Becker, ebenfalls Vorstandsmitglied, investiere die WG Böhlen eine Summe im hohen einstelligen Millionen-Bereich in das Vorhaben. Die hohen Baukosten hingen vor allem mit der Tatsache zusammen, dass das Baugrundstück eine Hanglage habe, was der Lage an der einstigen Tagebaukante geschuldet sei. Auch die notwendige Tiefgarage mit 18 Stellplätzen treibe den Baupreis etwas in die Höhe. Finanziert werde das Projekt – so Becker weiter – mithilfe von Eigenmitteln und KfW-Fördermitteln.

In Zwenkau entstehen in der Harthweide drei Häuser mit insgesamt 26 Wohnungen. Quelle: Planungsbüro

Bereits 2016 hatte die WG Böhlen, die in Böhlen, Markkleeberg, Zwenkau, Groitzsch, Pegau, Neukieritzsch und Leipzig Mietwohnungen hat, ein umfangreiches Neubauprogramm beschlossen. „Gefragt sind vor allem große familiengerechte und eben barrierearme Wohnungen“, betont Graupner. Und beides sei nach wie vor recht rar vertreten. Weshalb die Wohnungsgenossenschaft jetzt auch in Zwenkau Abhilfe schaffe: mit elf Zweiraum-, acht Dreiraum- und sieben Vierraumwohnungen. Alle Wohnungen bekämen einen Balkon, die Häuser jeweils einen Aufzug.

WG Böhlen baut auch in Pegau neue Mietwohnungen

Rund sieben Millionen Euro investiert die Genossenschaft darüber hinaus in den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in Pegau. Auch hier ist Baubeginn noch in diesem Jahr. Das Projekt realisiert das Wohnungsunternehmen im Baugebiet Schlossfabrik. Insgesamt entstehen 22 Wohnungen – wie in Zwenkau mit zwei bis vier Zimmern, Balkonen und über einen Fahrstuhl zu erreichen. Statt einer Tiefgarage wird es hier Stellplätze zwischen den zwei Häusern geben.

„Wir sind von beiden Standorten überzeugt, sonst würden wir das nicht stemmen“, macht Becker deutlich. In beiden Fällen würden genossenschaftliche Mietwohnungen entstehen, deren Mietpreise aber noch unklar seien. Die zwei Vorhaben sollen bis Ende kommenden Jahres realisiert werden.

Neubau in Böhlen war schnell vermietet

Vor zwei Jahren erst hatte die WG in Böhlen selbst einen Neubau mit 15 Wohnungen errichtet. „Und die Nachfrage war groß“, sagt Becker. Schon kurz nach Fertigstellung seien die Wohnungen in der Wilhelm-Wander-Straße vermietet gewesen. Nun gehe es in Zwenkau und Pegau weiter, in absehbarer Zeit dann auch in Groitzsch und Neukieritzsch. „Wir wollen an allen unseren Standorten neue Wohnungen schaffen“, begründen die zwei Vorstandsmitglieder. Die Konkurrenz schlafe nicht, und die WG müsse in Bestand und Neubau investieren.

Von Julia Tonne