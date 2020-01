Wünschewerkstatt startet in Zwenkauer Kita Anne Frank

Zwenkau

Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, gab am Mittwoch in der Zwenkauer Kita „ Anne Frank“ in der Wasserturmstraße den Startschuss für die sächsische Bildungsinitiative „ Wünschewerkstatt“. Die Kinder beeindruckte das wenig. Dass sie mit der freundlichen Dame über ihre Wünsche plaudern durften, sich einen spannenden Film ansehen und mit der Protagonistin Anna eine virtuelle Reise zu den Wünscheplaneten antreten durften, machte ihnen dagegen riesig Spaß.

Wünschekiste für innovatives Lernen

Schirmherrin Köpping überreichte der Kita zum Auftakt einer deutschlandweiten Tour eine große „Wikilino Wünschekiste“, an deren Konzept in den vergangenen Monaten Bildungsexperten, Programmierer und Finanzfachleute getüftelt haben. Das gemeinnützige Leipziger Sozialunternehmen Momelino ist Initiator der Idee, die sich an die Pädagogen in Kitas und Schulen wendet. Die können mit dem vorbereiteten Material ganz nach Bedarf anfangen zu arbeiten, Workshops oder Projekttage anbieten. Wikilino steht für „Wissbegierige Kinder lernen innovativ“, für mediengestützte Wissensvermittlung in Verbindung mit haptischen Lernmaterialien.

Die „ Wünschewerkstatt“ hat das Ziel, Kinder bei der Entwicklung eines starken Selbstwertgefühls zu unterstützen – unabhängig von Geld und Besitz. Ihnen wird Werte- und Finanzwissen vermittelt und sie bekommen die Möglichkeiten eines nachhaltigen Konsums aufgezeigt. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig und großartig, dass die Kinder lernen, nicht nur Wünsche zu äußern, sondern auch etwas zurückzugeben“, erklärt Köpping.

Startschuss für Tourbeginn

Momelino setzt bereits in über 300 Bildungseinrichtungen deutschlandweit Programme zur nachhaltigen Bildung um. Das zugrundeliegende Konzept wurde im Rahmen des Ideenwettbewerbs der Sächsischen Mitmach-Fonds ausgezeichnet. Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) freute sich besonders, die Momelino-Geschäftsführerinnen Marina Nöbel und Katrin Kreutzer in Zwenkau zu treffen, weil er in der Jury des Ideenwettbewerbs die Präsentation erlebt hatte.

Von Gislinde Redepenning