Zähes Ringen um Gebühren für Krippenplätze

Zwenkau

Mit sechs Beschlussvorlagen auf dem Tisch, die in den Ausschüssen zudem gut vorberaten waren, lag am Donnerstagabend ein überschaubares Programm vorm Zwenkauer Stadtrat. Doch während vier Punkte einstimmig verabschiedet wurden, gab es zu zwei Themen unterschiedliche Standpunkte und dementsprechend Diskussionsbedarf.

So erhielt erwartungsgemäß die Änderung der Zwenkauer Hauptsatzung Gegenwind. Das novellierte Papier soll unter anderem die Verhinderungsvertretung des Bürgermeisters neu regeln. Bisher sieht die Hauptsatzung einen Stellvertreter vor, über dessen Besetzung sich der Stadtrat allerdings nicht einigen konnte. Hier standen zuletzt Heike Oehlert von der Freien Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Zwenkau“ ( FW) und Adalbert Rösch (Linke) zur Diskussion. Die geänderte Hauptsatzung soll nun den Weg für zwei Stellvertreter frei machen. Heike Oehlert kündigte an, diesen Beschluss nicht mittragen zu können. „Ein stellvertretender Bürgermeister reicht aus“, meinte sie und verwies darauf, dass man damit auch in der Vergangenheit stets gut gefahren sei. Auch Harald Redepenning ( SPD) wollte, wenn auch aus anderen Gründen, seine Zustimmung zu diesem Beschluss nicht geben. Letztendlich blieb es es dann bei diesen beiden Gegenstimmen und so kann Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) künftig auf zwei ehrenamtliche Stellvertreter zurückgreifen.

Statt 31,52 nun 10,55 Euro mehr

Noch umfangreicher gestaltete sich der Meinungsaustausch, als es um die Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung ging. Neben grundsätzlichen Fragen, wonach man mit der Zustimmung praktisch eine kritikwürdige Finanzierungspolitik des Freistaates nachträglich legitimieren würde, ging es dabei auch ins Detail. Während die Erhöhungen im Bereich Hort mit 3,64 Euro mehr pro Monat und für Kita-Betreuung mit einer Steigerung um 6,76 Euro ausreichend unterlegt schienen, schieden sich bei den Gebühren für Krippenplätze die Geister. Rein rechnerisch wäre hier eine Steigerung um monatlich 31,52 Euro erforderlich gewesen, um im Jahr 2020 kostendeckend arbeiten zu können. Zu viel, meinte auch der vorberatende Hauptausschuss und empfahl den Stadträten lediglich eine Anhebung um 10,55 Euro pro Monat.

Defizit in Stadtkasse

Holger Schulz schienen die hinter diesem Vorschlag stehenden sozialen Aspekte nicht unsympathisch, doch musste er den Abgeordneten auch deutlich machen, dass damit ein Defizit von rund 40 000 Euro entstehen würde und die Stadt dafür aufkommen müsse. Aus den Reihen der FW kamen darauf Vorschläge, wie dieses Loch gestopft werden könne. So etwa mit der Erhebung von Parkgebühren. „Wir haben so viele kostenlose Parkplätze“, argumentierte Uwe Penz und verwies auf den Umstand, dass gebührenpflichtige Stellflächen dadurch nicht genutzt würden und regelrecht verwaisen.

Zwei Herzen schlagen in der Brust

Bevor es dann zum Votum kam, begründete Bürgermeister Holger Schulz seine Enthaltung. „Ich bitte sie zu verstehen, dass hier zwei Herzen in meiner Brust schlagen“, machte er angesichts des auf die Stadt zukommenden Defizits deutlich.

Offenbar war Schulz mit dieser Meinung nicht allein. Bei der folgenden Abstimmung im Stadtrat enthielten sich noch zwei weitere Abgeordnete. Damit wurde die Änderung der Kita-Gebührensatzung mit 8 Ja- und 2 Nein-Stimmen angenommen. Ab 1. Januar 2020 kostet ein Krippenplatz in Zwenkau damit 221,48 Euro, ein Betreuungsplatz in der Kita 140,27 Euro und für die Hortbetreuung betragen die Gebühren 75,74 Euro pro Monat.

Von Rainer Küster