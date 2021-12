Zitzschen – ein Dorf, eine Glocke, ein Ziel

Zwenkau

Für Daniel Kalis hat die Adventszeit eine besondere Bedeutung. Wann immer der 45-Jährige in einem Weihnachtslied Glocken läuten hört, wandern seine Gedanken hinauf zum Turm der Kirche im Zwenkauer Ortsteil Zitzschen. Zwar erklingt auch von dort her manchmal Geläut, aber es ist unvollständig. Nachdem die größte der drei Glocken 1940 für Rüstungszwecke abgegeben wurde, ist ihr Platz im Glockenstuhl seit über 80 Jahren verwaist. Vor rund zwei Jahren wurde deshalb im Ort die Aktion „Friedensglocke für Zitzschen“ gestartet, an deren Ende der Guss einer neuen Glocke stehen soll. Was allerdings dann folgte, klingt nicht nur für Kalis und seine Mitstreiter vom Zitzschener Gemeindekirchenrat wie ein Weihnachtsmärchen.

Ursprüngliches Ziel: das Jahr 2025

„Weil man sich ein Ziel setzen muss, hatten wir damals das Jahr 2025 ins Auge gefasst“, blickt Kalis auf den Anfang zurück. Das sei aus Sicht vieler Beteiligter schon sehr optimistisch gewesen und deshalb von Zweifeln begleitet worden, räumt er ein. „Immerhin geht es darum, die Summe von 40 000 Euro zu generieren.“ Zwar biete der Anlass der 80. Wiederkehr des Kriegsendes und die darauf beruhende Widmung der Aktion als „Friedensglocke“ eine hohe Motivation für alle im Dorf, aber dass man sich bereits am Ende des Jahres 2021 auf der Zielgeraden befindet, das hätte damals niemand zu hoffen gewagt.

„Wir stehen aktuell bei knapp 35 000 Euro“, strahlt auch Pfarrer Oliver Gebhardt. Dank einer privaten Stiftung, einer Beihilfe aus dem Strukturfonds des Kirchenkreises Leipzig und einer erst vor einigen Tagen eingegangenen Zuwendung der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse sei eine Basis in Höhe von 14 800 Euro gelegt worden. „Hinzu kommen noch über 4300 Euro aus privaten Spenden“, ergänzt Kalis, bevor er auf den größten Anteil zu sprechen kommt. „Die Resonanz auf die ausgelobten Glockenpatenschaften war einfach der Hammer“, ist der Zitzschener überwältigt. Innerhalb von nur anderthalb Jahren habe man Patenschaftsurkunden, die es in Gold, Silber und Bronze gibt, im Wert von 15 810 Euro ausgestellt, berichtet er.

„Hier ist das ganze Dorf zusammengerückt“

Nicht nur die eingeworbene Summe mache ihn stolz, sondern auch das daraus entstandene Gemeinschaftsgefühl. „Das ist nicht nur eine Sache der Kirchgemeinde, hier ist das ganze Dorf zusammengerückt“, freut sich Kalis und erwähnt in diesem Zusammenhang die Freiwillige Feuerwehr des Ortes. „Dass auch die Kameraden eine Glockenpatenschaft übernommen haben, ist uns eine besondere Freude.“ Jetzt gehe es darum, die noch fehlenden 5000 Euro zu generieren.

Angesichts des Kontostandes könne man aber schon Anfang kommenden Jahres die endgültige Gestaltung der Glocke festlegen und von der Gießerei ein Kostenangebot abfordern. „Wir hoffen, dass die Preise bis dahin nicht so explodiert sind wie in anderen Teilen der Wirtschaft“, ist Kalis vorsichtig. Immerhin wird eine Dreivierteltonne Bronze benötigt. Aber man habe von Beginn an auch einen gewissen Puffer kalkuliert, sagt er. „Wenn alles klappt und uns im Endspurt bei der Finanzierung nicht die Puste ausgeht, kann die Friedensglocke vielleicht schon 2023 in Zitzschen ihre Botschaft verkünden.“

Von Rainer Küster