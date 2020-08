Markkleeberg

Die Neuweihe der historischen Glocke der Fahrradkirche in Zöbigker wird sicher ein bewegender Moment – nicht nur für die Freunde und Förderer des Gotteshauses, die in den vergangenen Jahren Riesenschritte unternommen haben, um die denkmalgeschützte Ruine zu sanieren. Das festliche Ereignis findet im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, statt.

Andacht statt buntem Treiben

Eigentlich hätten sich an diesem Tag wie in der Vergangenheit Tradition zahlreiche Besucher bei Führungen und auf einem Flohmarkt, zwischen Kuchenbasar, Kräutergarten und Kinderbelustigung tummeln sollen. Das ist in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht möglich. Das Gelände wird ab 10 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr laden Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz und Pfarrer Frank Bohne von der Martin-Luther-Kirchgemeinde zur Andacht mit Glockenweihe ein.

Orgelbrand zerstört Gotteshaus

Im Jahr 1942 sind die Glocken der Dorfkirche zum letzten Mal erklungen. Nach einem Schwelbrand im Orgelmotor brannte sie bis auf die Grundmauern nieder. 1726 hatte der sächsische Oberpostmeister Johann Jacob Kees der Jüngere, Rittergutsbesitzer von Zöbigker, die alte Kirche im Barockstil erneuern lassen. Kirchenbaumeister Hugo Altendorff leitete 1883 eine weitere Renovierung. 2006 endete der lange Dornröschenschlaf der Ruine, die im letzten Jahr mit einem Membrandach versehen wurde.

Glocke übersteht Kriegswirren

Einziges Relikt aus vergangenen Zeiten, das überlebt hat, ist die historische Glocke. Eine weitere größere und eine kleinere Glocke gibt es nicht mehr. Die eine wurde beim durch den Brand verursachten Absturz aus dem Glockenstuhl zerstört, die andere im Zweiten Weltkrieg für die Munitions- und Waffenherstellung eingeschmolzen. Dieses Schicksal drohte auch der erhaltenen Glocke. Sie durfte jedoch nach Kriegsende vom Hamburger Glockenfriedhof zurück in die Heimat reisen.

Die originale Kirchenglocke schwebte bereits im März an ihren angestammten Platz im Dachstuhl. Quelle: Kempner

Sie ruhte in der verfallenen Ruine, bis sie um 1970 auf den Friedhof in der Rathausstraße gebracht wurde. Es kam aber nicht zum ursprüngliche Vorhaben, sie zum letzten Geleit der verstorbenen Gemeindemitglieder erklingen zu lassen. Die Glocke wurde eingelagert, bis die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sie im letzten Jahr nach Zöbigker zurückgebracht haben. Der Einbau in den neuen Glockenstuhl konnte dank einer Unterstützung der Sächsischen Mitmach-Fonds realisiert werden. Für die eingereichte Projektidee gab es 5000 Euro.

Von Gislinde Redepenning