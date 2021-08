Zoff um Müllentsorgung im Markkleeberger Ligusterring hält an

Markkleeberg

Was von den Anrainern des Markkleeberger Ligusterrings zunächst nur zähneknirschend als vorübergehende Notlösung in Kauf genommen wurde, scheint sich zum dauerhaften Provisorium zu entwickeln – und sorgt jetzt für stärker werdende Proteste. Weil die Berufsgenossenschaft Ver-kehr (BG) Gefährdungslagen erkannt hat, dürfen Entsorgungsfahrzeuge die Straße nicht mehr befahren. Die Anwohner müssen ihre Mülltonnen deshalb seit fast zwei Jahren zu einem zentralen Sammelort bringen.

Befeuert wurde die gereizte Stimmung durch unklare Angaben der Akteure. Weder die BG Verkehr noch die Entsorgungsunternehmen Kell und ALL wollten eine Aussage dazu treffen, ob die Mülltonnen nach Abstellung der Mängel im Ligusterring wieder ab Grundstück entleert werden. Auf Druck der Anrainer kam es nun zu einem Gespräch mit Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und dem Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU). „Das Ergebnis ist ernüchternd“, berichtet Thomas Diekmann, dessen Wohnhaus sich unmittelbar vor der Stelle befindet, an der mehrmals im Monat die Abfalltonnen der Siedlung auf ihre zentrale Entleerung warten. Auch nach der Zusammenkunft gebe es aktuell kein Anzeichen für eine Lösung, klagt er.

Fast alle beanstandeten Mängel sind behoben

Auf LVZ-Anfrage teilt der Landkreis mit, dass es in dieser Gesprächsrunde eine „gemeinsame Abstimmung darüber gegeben hat, welche Hürden noch bestehen und wie eineLösung aussehen kann“. Aktuell scheitere sie an einer Aufweitung im Kurvenbereich. Das bestätigt OBM Schütze, der darauf hinweist, dass alle anderen von der BG beanstandeten Mängel inzwischen abgestellt wurden. „Aus Sicht der Stadtverwaltung ist eine Lösung nur unter Inanspruchnahme einer privaten Grundstücksfläche möglich“, so Schütze. Das setze das Einverständnis des Eigentümers voraus, welches aktuell jedoch nicht vorliege.

Wer im Ligusterring seine Tonnen geleert haben möchte, muss diese seit knapp zwei Jahren zu einer zentralen Sammelstelle rollen. Quelle: Rainer Küster

Anwohner vermuten, dass die mangelnde Bereitschaft des Eigentümers zum Verkauf einiger Quadratmeter Vorgarten in den unklaren Perspektiven begründet liegt. Wenn nicht einmal klar ist, ob die Entsorgungsfahrzeuge nach der Entschärfung der Kurve wieder vor den Grundstücken entleeren, sei folglich auch die Motivation zum Verkauf der Teilfläche gering, zeigen einige Nachbarn Verständnis.

Zumindest im Fall des kommunalen Entsorgers Kell gibt der Landkreis inzwischen Entwarnung: „Wenn die Bedingungen der Berufsgenossenschaft erfüllt sind, wird die Kell wieder ab Grundstück entsorgen können“, lässt Sprecherin Brigitte Laux wissen. Kommt es hinsichtlich des Grundstücks jedoch zu keiner Einigung, befürchtet Oberbürgermeister Schütze: „Dann bleibt es so, wie es jetzt ist.“ Man könne schließlich niemanden zum Verkauf zwingen.

„Die jetzige Lösung ist kein legaler Zustand“

Das sehen Thomas Diekmann und seine Nachbarn aus dem Ligusterring allerdings anders. „Es kann auch dann nicht so bleiben“, schimpft er und kritisiert: „Denn auch die jetzige Lösung ist kein legaler Zustand. Die Entsorgungsfahrzeuge müssen trotz des Verbots rückwärts fahren, die Mülltonnen stehen im öffentlichen Verkehrsraum und blockieren außerdem Einfahrten.“ Die Stadt müsse deshalb neue Stellflächen ausweisen, was die Situation weiter verschärfen würde. „Die wären dann noch weiter weg und außerdem müssten dann neue Flächen versiegelt werden.“

Dass die viel zu enge Dimensionierung der Straße seinerzeit eine planerische Fehlleistung war – wie heutzutage sogar von behördlicher Seite eingeräumt wird – ließe sich im Nachhinein nicht mehr heilen, weiß Diekmann. „Es gibt aber auch kleinere Entsorgungsfahrzeuge, die ohne Probleme durch den Ligusterring fahren können“, weist er auf eine Alternative hin.

Landrat will noch einmal das Gespräch suchen

Ganz abgeschrieben haben Diekmann und seine Nachbarn aber auch die Chance nicht, dass es doch noch zu einer Einigung zwischen Stadt und Grundstückseigentümer kommt. „Der Landrat hat zugesagt, sich ein weiteres Mal mit ihm in Verbindung zu setzen. Vielleicht ergibt sich ja doch noch was.“ Die Hoffnung stirbt halt zuletzt.

Von Rainer Küster