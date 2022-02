Zwei Kandidaten wollen den Chefsessel im Rathaus Zwenkau

Zwenkau

Zwei Kandidaten bewerben sich bislang um die Stelle des Bürgermeisters in Zwenkau. Amtsinhaber Holger Schulz (CDU), seit 2008 Chef im Rathaus, möchte am 12. Juni wiedergewählt werden, um „Zwenkau auf einem sauberen Kurs zu halten und den Strukturwandel zu meistern“.

Holger Schulz. Quelle: Andre Kempner

Heike Oehlert. Quelle: André Kempner

Die Stadträtin für die Freie Wählervereinigung und stellvertretende Bürgermeisterin Heike Oehlert fordert ihn heraus. Sie tritt als unabhängige Kandidatin mit dem vorrangigen Ziel an, „bestehende Gräben zwischen den politischen Parteien zu schließen“. Voraussetzung für ihre Bewerbung sind vermutlich 60 Unterschriften, die sie sammeln muss. Ob das geklappt hat, erfahre sie in Kürze, erklärte sie der LVZ. Weitere Bewerber haben noch bis zum 7. April Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen.

Von gr