Zweiter Frühling für die Pfarrscheune Kitzen

Pegau/Kitzen

Schon zweimal sollte die Pfarrscheune in Kitzen feierlich eingeweiht werden. Doch sowohl im April 2020 als auch im Mai 2021 machten die Corona-Maßnahmen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt, beim dritten Anlauf, soll es endlich klappen. Das Kitzener Scheunenteam mit Astrid Gebhardt und Heike Knappe möchte am 7. Mai das offizielle Sanierungsende verkünden. Es ist Zeit, die Aktenordner zu schließen. An dem Tag wird allen beteiligten Helfern gedankt und gemeinsam mit der Kirchgemeinde zu einem Fest auf den Pfarrhof geladen.

Gesamtkosten von 260 000 Euro

Im Mittelpunkt steht jedoch die Pfarrscheune selbst. Das denkmalgeschützte Gebäude stammt aus der Zeit um 1850 und wurde 2019 für rund 260 000 Euro saniert. Davon flossen 220 000 Euro über das europäische Leaderprogramm, weitere 25 000 Euro steuerte der Kirchenkreis Merseburg zu, der Rest waren Eigenmittel der Kirchgemeinde. Für die Ausstattung mit Bierzeltgarnitur und Geschirr erhielten die Kitzener zudem 5000 Euro aus dem simul+Mitmachfonds des sächsischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Mittlerweile ist das 19 mal acht Meter große Fachwerkhaus kaum wiederzuerkennen. „Es grenzt an ein Wunder, dass wir alles so gut hinbekommen haben“, strahlt Astrid Gebhardt und blättert noch einmal in den beiden Aktenordnern mit den Bauunterlagen und Schriftverkehr.

Eröffnungsparty am 7. Mai Los geht es 13.30 Uhr mit einer Dankandacht und einem Auftritt des Posaunenchores „Scheunenblech“. Dem schließt sich ein kleiner Markt mit regionalem Handwerk an. Mit dabei sind die Agrarprodukte Kitzen, Imkerin Andrea Auster vom Bienenhaus Seegel, Töpferin Ulrike Rost aus Markranstädt, die Gartenbaufirma Ventura aus Hartmannsdorf und das Künstlerpaar Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort aus Kitzen. Zudem lassen sich eine Hobbynäherin aus Leipzig und eine Makrameeknüpferin aus Zwenkau bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. Zur Unterhaltung sind außerdem ein Frühlingskonzert mit dem Kirchenchor, Spiel- und Bastelangebote für Kinder und Erwachsene, ein Flohmarktstand von Kindern aus Kitzen und Bogenschießen vorgesehen. Die Kitzener Landfrauen und der Förderverein der Kreuzkirche bauen ebenso ihre Stände auf und für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen, Crepes und frisch Gegrilltes. Den Schlussakkord setzt an diesem Tag die Delitzscher Band „PlanZwoo“ mit gängigen Rock- und Poptiteln. Ihr Konzert beginnt 19 Uhr.

Scheune diente jahrelang als Abstellraum

Sie erinnert sich noch, wie die Scheune vorher aussah. Fachwerkbalken und Schwellen waren zum großen Teil zusammengebrochen und das Mauerwerk porös, im Lauf der Jahrzehnte wurde es nur notdürftig ausgebessert. Das Fundament glich einem Flickenteppich. Von allen Seiten drang Wasser in das Gebäude ein und richtete große Schäden an, vor allem auf der hinteren Wetterseite. Das Haus stöhnte und ächzte unter der Last der Jahrzehnte. Lange diente es nur als Abstellraum und Müllhalde und wurde entsprechend vernachlässigt. Dennoch hatte die Scheune ihren Charme nie verloren und eine zweite Chance verdient.

Abreißen oder nicht? Ideen für die Nachnutzung

Erstmals kam im September 2016 Bewegung in die Causa Pfarrscheune. Ein Statiker bescheinigte dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus eine maximale Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dann habt ihr echt ein Problem, hat er damals gesagt. „Damit stand die Frage im Raum: Wollen wir die Scheune abreißen, an dieser Stelle etwas Neues bauen oder sie erhalten?“, erinnert sich Heike Knappe. Die Kitzener entschieden sich fürs erhalten und entwickelten erste Ideen, was sie dort alles einrichten wollen. Von Pilgerherberge über Gnadenhof für Tiere, Kletterscheune und Lesecafé bis Privatbrauerei war alles dabei.

Schon 2016 wurden Vorschläge zur Wiederbelebung der Pfarrscheune gesammelt. Sie reichten von Kletterscheune über Lesecafé und Gnadenhof bis Brauerei. Quelle: Kathrin Haase

„Die Architektin Ulrike Kabitzsch hat uns aber ziemlich schnell geerdet und gesagt, was alles nicht möglich ist“, lacht Astrid Gebhardt. „Unterm Strich blieb die Erkenntnis: Aus der Scheune kann man etwas machen. Es braucht nur jemanden, der es in die Hand nimmt, und so hat sich das Scheunenteam gegründet.“ Die Apothekerin und Pfarrersfrau aus Kitzen und die Arzthelferin aus Sittel hatten sich als Planungsteam und Doppelspitze mit Unterstützung von Dr. Claudia Lange vom Gemeindekirchenrat maßgeblich für die Sanierung stark gemacht.

Morsche Schwellen und Balken ausgetauscht

Für ein Bauprojekt wie dieses ist eine gute Vorbereitung die halbe Miete. Zusammen mit der Ulrike Kabitzsch und vielen fleißigen Helfern bewerkstelligten sie das fast Unmögliche. Während der Bauzeit stand kaum ein Stein mehr auf dem anderen, die Dachziegel wurden entfernt, das Fachwerk mit seinen Lehm-Stroh-Wänden teilweise freigelegt, der Fußboden abgetragen. Wasser- und Elektroanschlüsse wurden gelegt, das Dach mit roten Biberschwänzen gedeckt, die morschen Schwellen und Balken ausgetauscht und das neue Mauerwerk von außen mit Lehm verputzt. Damit bleibt die ursprüngliche Optik erhalten, erläutert Astrid Gebhardt. „Eine hundertprozentige Lehmwand hätten wir nicht bezahlen können.“

Blick in den größten Raum der Pfarrscheune Kitzen. Am 7. Mai 2022 soll die sanierte Scheune festlich eingeweiht werden. Quelle: Kathrin Haase

So hat die Pfarrscheune vor der Sanierung ausgesehen. Quelle: Kathrin Haase

Symbolische Schlüsselübergabe an die Kirchgemeinde

Mittlerweile ist die Scheune fertig saniert und wartet darauf, dass endlich wieder Leben einzieht. Auf 160 Quadratmeter verteilen sich ein Gemeinschaftsraum, die großzügige Küche, Sanitärräume mit behindertengerechter Toilette sowie eine Werkstatt, die künftig das Künstlerpaar Harbort für Workshops und Ferienangebote nutzen möchte. Hier treffen sich bereits die Kinder der Christenlehre, probt der Posaunenchor, hier sollen auch Frühlingsfeste, Adventsmärkte und Generationenfrühstücke stattfinden, ebenso Veranstaltungen des Fördervereins der Kreuzkirche sowie private Feiern. „Für uns wird es Zeit, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und den Schlüssel symbolisch an die Kirchgemeinde zu übergeben“, sagen Heike Knappe und Astrid Gebhardt. „Hiermit ist unsere Arbeit erledigt.“

Von Kathrin Haase