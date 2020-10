Zwenkau

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Dirk Panter, Chef der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, haben die Badische Wein-, Kunst- und Gourmet-Stube „Zum Türkenlouis“ am Kap Zwenkau 2019 kennengelernt, nachdem sie in der LVZ-Kuppel beim Wahlkampf-Talk mit LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer über Ziele zur Landtagswahl diskutiert hatten. Sie sind beide wiedergekommen, denn es hatte ihnen ausgesprochen gut geschmeckt.

Artist Gerd Voigt verkürzte den Besuchern mit seinen Jonglagen die Wartezeit auf die Gans, die im Ofen brutzelte. Quelle: Gislinde Redepenning

Kulinarische Imagepflege mit Blick auf die Martinszeit

Anlass war am Samstag die Aufzeichnung für die Serie „Omas Küche“ unter Regie des Sachsen Fernsehens, zu der Hausherr Günter Bauer regelmäßig Gäste einlädt, die sich mit Chefkoch Christian Müller gemeinsam an den Herd stellen. Das Duo Kretschmer/ Panter war nicht nur zur kulinarischen Imagepflege angereist, sie schwangen tatsächlich den Kochlöffel und zauberten nach einigen Stunden am Herd mit vorausschauendem Blick auf die Martinszeit ein Gericht aus Martinsgans mit Klößen, Rotkohl und Maronen.

Gäste löcherten Kretschmer mit Fragen

Während die Gans im Ofen brutzelte, stellten sich die Politiker den Fragen der Anwesenden, beispielsweise der von Stadtrat Ralf Herrmannsdorf ( CDU) zu möglicherweise übertriebenen Maßnahmen zum CO2-Ausstoß. Das Verbrennen von Kohle habe zum Klimawandel beigetragen, erklärte Kretschmer. Wenn Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt sich zusammentun, und gemeinsame Spielregeln erarbeiteten, sei das ein großer Wert. Die Klimaziele jedoch mit Macht weiter verschärfen zu wollen, funktioniere aus seiner Sicht so nicht. Auch das Thema Wildschwein-Vermehrung und die voranschreitende Afrikanische Schweinepest kam auf den Tisch – Kretschmer versprach, sich darüber noch intensiver mit Fachleuten aus der Jägerschaft auszutauschen.

Das Politiker-Duo Kretschmer/Panter beantwortete die Fragen der anwesenden Gäste. Quelle: Gislinde Redepenning

Dankeschön für Ehrenamtliche

Michael Kretschmer hatte darum gebeten, zum besonderen Anlass als kleines Dankeschön ehrenamtlich engagierte Zwenkauer einzuladen. Dem kam Günter Bauer gerne nach, so genossen unter anderem Stadtwehrleiter Thomas Kröter, VfB-Zwenkau Präsident Sylvio Krüger und Stefanie Kreusch als Vorsitzende des Yachtclubs Zwenkau das Menü mit einem süßen Abschluss – das Rezept für die Vanillesauce stammt aus dem Fundus von Dirk Panters Mutter.

Von Gislinde Redepenning