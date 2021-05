Zwenkau

Die aktuell in der Lehmhaus Galerie laufende Ausstellung ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur weil die präsentierten Werke von einem gebürtigen Zwenkauer stammen, der in der Kunstszene republikweit einen hervorragenden Ruf genießt; und auch nicht allein deshalb, weil es sich bei den gezeigten Bildern um vielschichtige Porträts handelt. Es ist die ungewöhnliche Art und Weise der Präsentation, die für unterschiedliche Erwartungshaltungen sorgt.

Besonderer Service in besonderen Zeiten

Zwar befinden sich die Bilder des Künstlers Hans Wilfried Scheibner im Lehmhaus, aber wegen der geltenden Corona-Schutz-Bestimmungen kann Galeristin Catherine Scholz in der Leipziger Straße 14 kaum Besucher begrüßen. Trotzdem sind die Exponate für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar. Betrachtet werden können sie einerseits im Internet, wo ein Klick auf die Mediathek der Lehmhaus Galerie mit einem professionell produzierten virtuellen Rundgang durch Scheibners Ausstellung belohnt wird. Zudem gab es schon Besucher, die ein Foto von ihrem Lieblingsbild mit nach Hause nehmen konnten. „Das kommt vor“, bestätigt die Galeristin. „Wenn jemand vor der Tür steht, der sich für ein bestimmtes Bild interessiert, dann gehe ich hinein und fotografiere es für ihn.“ Auch das zähle zum besonderen Service in besonderen Zeiten, sagt Catherine Scholz mit einem freundlichen Lächeln.

Eine zufällige Begegnung

Der Künstler selbst bekommt von alledem nicht viel mit. Hans W. Scheibner wohnt heute in der Nähe von Wismar, doziert an der dortigen Hochschule im Fach Aktmalerei. Seine Heimatstadt Zwenkau hatte er als 19-Jähriger in Richtung Berlin verlassen – und kehrte nach Leipzig zurück, um dort zu studieren. Hier lernte er seine Frau kennen, die es ans Meer zog. Scheibner ging mit und fasste im Norden Fuß. Als Catherine Scholz an der Ostsee ihren Urlaub verbrachte, besuchte sie zufällig eine Ausstellung, in der auch Bilder von Scheibner zu sehen waren. Sie sei überrascht gewesen, dass er aus Zwenkau stammt, erinnert sich der Maler.

Der Rest dieser zufälligen Bekanntschaft ist inzwischen Lehmhaus-Geschichte: Hans W. Scheibner war vor zehn Jahren der erste Künstler, der seine Werke in der Zwenkauer Galerie ausstellte. In der aktuellen Schau hängen seine Porträts noch bis zum 22. Mai – und es soll nicht die letzte Schau in seiner Heimatstadt gewesen sein.

Zum virtuellen Rundgang: https://www.lehmhaus-galerie.de/newpage

Von Rainer Küster